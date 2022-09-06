https://sputnik-georgia.ru/20220906/koronavirus-v-gruzii-glavnoe-o-covid-19-za-nedelyu-270134544.html

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Самые "заразные" в плане COVID-19 точки в стране - это город Тбилиси, а также регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T13:13+0400

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2022-09-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские медики из 12 787 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю (28.08 – 02.09), в Тбилиси зафиксировали 6 799 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья – NCDC.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 73 436 тестов на коронавирус: 66 786 – на антиген, 6 650 – ПЦР-тестов. Показатель положительности тестирования за семь дней – 17,41%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 762 206 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 257 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациента. С начала пандемии – 16 900.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, грузия, общество, новости, тбилиси, имерети, самегрело