https://sputnik-georgia.ru/20220906/lesnoy-pozhar-na-vostoke-gruzii-potushen-270135283.html

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

В процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T13:33+0400

2022-09-06T13:33+0400

2022-09-06T13:33+0400

грузия

происшествия

новости

кахети

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пожар, который вспыхнул шесть дней назад в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Утром во вторник специалисты демонтировали временные палатки. Территорию уже покинули и резервисты.Пожар вспыхнул в лесу у села Шилда Кварельского района 1 сентября. К ликвидационным работам была подключена как живая сила, так и спецтехника, и авиация.Вместе с пожарными-спасателями в процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии.Процесс тушения пожара замедлял сложный рельеф местности.

кахети

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грузия, происшествия, новости, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар