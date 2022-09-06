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Лесной пожар на востоке Грузии потушен
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T13:33+0400
2022-09-06T13:33+0400
2022-09-06T13:33+0400
грузия
происшествия
новости
кахети
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
пожар
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пожар, который вспыхнул шесть дней назад в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Утром во вторник специалисты демонтировали временные палатки. Территорию уже покинули и резервисты.Пожар вспыхнул в лесу у села Шилда Кварельского района 1 сентября. К ликвидационным работам была подключена как живая сила, так и спецтехника, и авиация.Вместе с пожарными-спасателями в процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии.Процесс тушения пожара замедлял сложный рельеф местности.
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грузия, происшествия, новости, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Пожар, который вспыхнул шесть дней назад в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети), ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Утром во вторник специалисты демонтировали временные палатки. Территорию уже покинули и резервисты.
Пожар вспыхнул в лесу у села Шилда Кварельского района 1 сентября. К ликвидационным работам была подключена как живая сила, так и спецтехника, и авиация.
Вместе с пожарными-спасателями в процессе тушения пожара участвовали Силы обороны Грузии.
Процесс тушения пожара замедлял сложный рельеф местности.