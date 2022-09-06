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Международный литературный фестиваль Ze-kartan пройдет в высокогорье Грузии
Международный литературный фестиваль Ze-kartan пройдет в высокогорье Грузии
Гостей фестиваля ждут интересные встречи с писателями и кинопоказы 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T14:35+0400
2022-09-06T14:35+0400
2022-09-06T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный литературный фестиваль "Зе-картан" пройдет в высокогорных районах Грузии — Шуахеви и Хуло с 23 по 26 сентября, сообщают организаторы. "Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями, кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", - обещают организаторы.Так, в культурной части фестиваля в этом году покажут фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".Международный литературный фестиваль "Зе-картан" стал победителем "конкурса грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", объявленного министерством образования, культуры и спорта Аджарии.
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анонсы , культура, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, культурная жизнь грузии, аджария, шуахеви, грузинская литература
анонсы , культура, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, культурная жизнь грузии, аджария, шуахеви, грузинская литература
Международный литературный фестиваль Ze-kartan пройдет в высокогорье Грузии
Гостей фестиваля ждут интересные встречи с писателями и кинопоказы
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный литературный фестиваль "Зе-картан" пройдет в высокогорных районах Грузии — Шуахеви и Хуло с 23 по 26 сентября, сообщают организаторы.
Цель мероприятия — популяризация высокогорья и мотивация творческой деятельности региона. Участниками "Зе-картан" в этом году станут писатели: Ростом Чхеидзе, Шорена Лебанидзе, Бату Данелия, Ива Пезуашвили, Георгий Арабули и многие другие.
"Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями, кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", - обещают организаторы.
Так, в культурной части фестиваля в этом году покажут фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".
Международный литературный фестиваль "Зе-картан" стал победителем "конкурса грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", объявленного министерством образования, культуры и спорта Аджарии.