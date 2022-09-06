https://sputnik-georgia.ru/20220906/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-270144459.html

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Речь идет о 162 километре на участке дороги Хеви-Убиса в Имерети 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T15:36+0400

2022-09-06T15:36+0400

2022-09-06T15:36+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

рикотский перевал

имерети

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ночью 8 сентября, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 162 километре на участке дороги Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала, где ведется монтаж металлических катушек на мосту. Работы осуществляет китайская компания-подрядчик Hunan Roads and Bridges Construction Group.Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е 60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Киргизия.В Грузии Е 60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, рикотский перевал, имерети, тбилиси