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Началось строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном
Началось строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном
Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T12:12+0400
2022-09-06T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Началось строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи - граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой.Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень - Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (30,4 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, азербайджан, кахети, азиатский банк развития (абр)
грузия, новости, туризм, азербайджан, кахети, азиатский банк развития (абр)
Началось строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном
12:12 06.09.2022 (обновлено: 13:57 06.09.2022)
Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Началось строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Указанный участок является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.
Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи - граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой.
Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень - Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.
Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори.
Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.
Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (30,4 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).