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Началось строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном

Началось строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном

Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения 06.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Началось строительство еще одного участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори (16,6 км), ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи - граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой.Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и шесть окрестных деревень - Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо.Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори. Это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения, пояснили в департаменте автодорог.Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (30,4 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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