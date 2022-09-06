https://sputnik-georgia.ru/20220906/osennyaya-sessiya-na-starte-spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-k-deputatam-270143077.html
Осенняя сессия на старте: спикер парламента Грузии обратился к депутатам
Осенняя сессия на старте: спикер парламента Грузии обратился к депутатам
Грузинских депутатов ждет насыщенная парламентская неделя 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T14:56+0400
2022-09-06T14:56+0400
2022-09-06T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на открытии осенней сессии законодательного органа пожелал всем успешной работы.Парламент Грузии возобновил работу в рамках осенней сессии во вторник 6 сентября. На первом пленарном заседании присутствовал 121 депутат из 144. Заседание открылось государственным гимном Грузии.По словам спикера парламента, на текущей неделе депутатам предстоит рассмотреть пять ежегодных отчетов, среди которых отчет о выполнении госбюджета на 2021 год. Он будет рассмотрен сегодня.Кроме того, депутатам предстоит проголосовать за вопрос досрочного лишения полномочий депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе.По Конституции Грузии, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены. Именно такая ситуация возникла с Варшаломидзе. Во время весенней сессии парламента в 2022 году всего состоялось 26 заседаний и Варшаломидзе пропустил все 26.Что касается среды, то, по словам Папуашвили, есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть в ускоренном порядке, в том числе поправки в регламент.Кроме того, будет представлено два отчета - ежегодный отчет Национальной комиссий по коммуникациям за 2020 год и отчет Общественного вещателя за 2021 год.В четверг в первом слушании будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA).Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.Также планируется рассмотреть ежегодный отчет деятельности Национального банка за 2021 год и отчет Агентства конкуренции за 2021 год."Пленарное заседание также будет и в пятницу, где примем ускоренные пакеты во втором и третьем чтении", - заявил Папуашвили.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Осенняя сессия на старте: спикер парламента Грузии обратился к депутатам
14:56 06.09.2022 (обновлено: 15:33 06.09.2022)
Грузинских депутатов ждет насыщенная парламентская неделя
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на открытии осенней сессии законодательного органа пожелал всем успешной работы.
Парламент Грузии возобновил работу в рамках осенней сессии во вторник 6 сентября. На первом пленарном заседании присутствовал 121 депутат из 144. Заседание открылось государственным гимном Грузии.
"Мы начинаем осеннюю сессию, и, в первую очередь, хочу пожелать всем успешной сессии. У нас будет довольно насыщенная повестка дня на текущей сессии, поэтому важно, чтобы каждый активно участвовал в работе. Чтобы эту сессии мы смогли закончить с многими успешными решениями, которые по возможности будут приняты совместно", - заявил Папуашвили.
По словам спикера парламента, на текущей неделе депутатам предстоит рассмотреть пять ежегодных отчетов, среди которых отчет о выполнении госбюджета на 2021 год. Он будет рассмотрен сегодня.
Кроме того, депутатам предстоит проголосовать за вопрос досрочного лишения полномочий депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе.
По Конституции Грузии, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены. Именно такая ситуация возникла с Варшаломидзе. Во время весенней сессии парламента в 2022 году всего состоялось 26 заседаний и Варшаломидзе пропустил все 26.
Что касается среды, то, по словам Папуашвили, есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть в ускоренном порядке, в том числе поправки в регламент.
Кроме того, будет представлено два отчета - ежегодный отчет Национальной комиссий по коммуникациям за 2020 год и отчет Общественного вещателя за 2021 год.
В четверг в первом слушании будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.
Также планируется рассмотреть ежегодный отчет деятельности Национального банка за 2021 год и отчет Агентства конкуренции за 2021 год.
"Пленарное заседание также будет и в пятницу, где примем ускоренные пакеты во втором и третьем чтении", - заявил Папуашвили.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.