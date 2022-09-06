https://sputnik-georgia.ru/20220906/osennyaya-sessiya-na-starte-spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-k-deputatam-270143077.html

Осенняя сессия на старте: спикер парламента Грузии обратился к депутатам

Осенняя сессия на старте: спикер парламента Грузии обратился к депутатам

Грузинских депутатов ждет насыщенная парламентская неделя 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T14:56+0400

2022-09-06T14:56+0400

2022-09-06T15:33+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270147674_304:168:1336:748_1920x0_80_0_0_1b2b5492489e42f909dd25705e8245f5.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на открытии осенней сессии законодательного органа пожелал всем успешной работы.Парламент Грузии возобновил работу в рамках осенней сессии во вторник 6 сентября. На первом пленарном заседании присутствовал 121 депутат из 144. Заседание открылось государственным гимном Грузии.По словам спикера парламента, на текущей неделе депутатам предстоит рассмотреть пять ежегодных отчетов, среди которых отчет о выполнении госбюджета на 2021 год. Он будет рассмотрен сегодня.Кроме того, депутатам предстоит проголосовать за вопрос досрочного лишения полномочий депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Варшаломидзе.По Конституции Грузии, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены. Именно такая ситуация возникла с Варшаломидзе. Во время весенней сессии парламента в 2022 году всего состоялось 26 заседаний и Варшаломидзе пропустил все 26.Что касается среды, то, по словам Папуашвили, есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть в ускоренном порядке, в том числе поправки в регламент.Кроме того, будет представлено два отчета - ежегодный отчет Национальной комиссий по коммуникациям за 2020 год и отчет Общественного вещателя за 2021 год.В четверг в первом слушании будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA).Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.Также планируется рассмотреть ежегодный отчет деятельности Национального банка за 2021 год и отчет Агентства конкуренции за 2021 год."Пленарное заседание также будет и в пятницу, где примем ускоренные пакеты во втором и третьем чтении", - заявил Папуашвили.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тбилиси