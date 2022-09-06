https://sputnik-georgia.ru/20220906/posol-danii-v-gruzii-pribyla-v-tbilisi---skoro-otkroetsya-i-posolstvo-270161944.html
Посол Дании в Грузии прибыла в Тбилиси - скоро откроется и посольство
Посол Дании в Грузии прибыла в Тбилиси - скоро откроется и посольство
Посольство Королевства Дания будет обслуживать как Грузию, так и Армению 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T23:05+0400
2022-09-06T23:05+0400
2022-09-06T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен прибыла в Тбилиси и анонсирует открытие посольства в ближайшее время, написала она в социальной сети."Что делает посол без посольства на второй день пребывания на посту? Получает SIM-карты, арендует автомобиль, проверяет расположение посольства, заказывает IT-оборудование", - пишет посол.Посольство Королевства Дания будет обслуживать как Грузию, так и Армению.Информация об открытии посольства Дании в Тбилиси стала известна в мае, когда состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и Королевства Дания Ильи Дарчиашвили и Йеппе Кофода.Грузия и Дания установили дипломатические отношения 1 июля 1992 года. Посольство Грузии в Дании открылось в 2006 году. А вот посольства Дании в Грузии нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве.
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грузия, политика, новости, дания
грузия, политика, новости, дания
Посол Дании в Грузии прибыла в Тбилиси - скоро откроется и посольство
Посольство Королевства Дания будет обслуживать как Грузию, так и Армению
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен прибыла в Тбилиси и анонсирует открытие посольства в ближайшее время, написала она в социальной сети.
"Что делает посол без посольства на второй день пребывания на посту? Получает SIM-карты, арендует автомобиль, проверяет расположение посольства, заказывает IT-оборудование", - пишет посол.
Посольство Королевства Дания будет обслуживать как Грузию, так и Армению.
Информация об открытии посольства Дании в Тбилиси стала известна в мае, когда состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и Королевства Дания Ильи Дарчиашвили и Йеппе Кофода.
Грузия и Дания установили дипломатические отношения 1 июля 1992 года. Посольство Грузии в Дании открылось в 2006 году. А вот посольства Дании в Грузии нет, дипмиссия королевства, работающая на страну, находится в Киеве.