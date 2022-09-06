https://sputnik-georgia.ru/20220906/povtorenie-proshlogo---prezident-gruzii-raskritikovala-zakonoproekt-o-taynoy-slezhke-270149132.html

"Повторение прошлого" - президент Грузии раскритиковала законопроект о тайной слежке

"Повторение прошлого" - президент Грузии раскритиковала законопроект о тайной слежке

В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T17:21+0400

2022-09-06T17:21+0400

2022-09-06T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о тайной слежке.Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия