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"Повторение прошлого" - президент Грузии раскритиковала законопроект о тайной слежке
"Повторение прошлого" - президент Грузии раскритиковала законопроект о тайной слежке
В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T17:21+0400
2022-09-06T17:21+0400
2022-09-06T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о тайной слежке.Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия
"Повторение прошлого" - президент Грузии раскритиковала законопроект о тайной слежке
17:21 06.09.2022 (обновлено: 17:46 06.09.2022)
В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о тайной слежке.
Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
"Это не европейское направление. Это повторение прошлого, где мы думаем, что это может улучшить наше управление. В конечном итоге, это не улучшает наше управление, и это то, что мы, возможно, понимаем слишком поздно", - заявила Зурабишвили.
В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.