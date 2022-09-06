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Пожары в Грузии: читатели Sputnik оценили работу спасателей
Пожары в Грузии: читатели Sputnik оценили работу спасателей
Большая часть читателей Sputnik Грузия отметила, что спасатели делают все возможное 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T12:32+0400
2022-09-06T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия довольны работой грузинских спасателей в борьбе с пожарами, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.Так, на вопрос "Как вы оцениваете усилия Грузии по борьбе с пожарами?" большая часть (45%) читателей Sputnik Грузия ответила, что спасатели делают все возможное.Далее мнения меняются: 27% опрошенных ответили, что, к сожалению, в стране нет достойной подготовки службы спасения, а 15% - благодарят Турцию за подключение к работе по тушению пожаров.Что касается остальных, то 6,1% остались недовольны работой спасателей, отмечая, что Грузия теряет все леса. Также 6,1% ответили, что надо больше привлекать волонтеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, sputnik, турция, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik
грузия, новости, общество, sputnik, турция, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik
Пожары в Грузии: читатели Sputnik оценили работу спасателей
12:32 06.09.2022 (обновлено: 13:50 06.09.2022)
Большая часть читателей Sputnik Грузия отметила, что спасатели делают все возможное
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
довольны работой грузинских спасателей в борьбе с пожарами, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
Так, на вопрос "Как вы оцениваете усилия Грузии по борьбе с пожарами?" большая часть (45%) читателей Sputnik Грузия
ответила, что спасатели делают все возможное.
Далее мнения меняются: 27% опрошенных ответили, что, к сожалению, в стране нет достойной подготовки службы спасения, а 15% - благодарят Турцию за подключение к работе по тушению пожаров.
Что касается остальных, то 6,1% остались недовольны работой спасателей, отмечая, что Грузия теряет все леса. Также 6,1% ответили, что надо больше привлекать волонтеров.