Премьера сериала по "Властелину колец" собрала рекордное число зрителей

Премьера сериала по "Властелину колец" собрала рекордное число зрителей

06.09.2022

2022-09-06T18:25+0400

2022-09-06T18:25+0400

2022-09-06T18:25+0400

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новое шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей — это рекордная цифра для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети."Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) — американский фэнтезийный телесериал, основанный на романе-эпопее Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и приложениях к нему и созданный Дж. Д. Пейном и Патриком Маккеем для стриминг-сервиса Prime Video. Действие сериала происходит во Вторую эпоху легендариума Толкина и охватывает главные события этого периода: выковку Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, Последний союз эльфов и людей. Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.

