https://sputnik-georgia.ru/20220906/premera-seriala-po-vlastelinu-kolets-sobrala-rekordnoe-chislo-zriteley-270151371.html
Премьера сериала по "Властелину колец" собрала рекордное число зрителей
Премьера сериала по "Властелину колец" собрала рекордное число зрителей
Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T18:25+0400
2022-09-06T18:25+0400
2022-09-06T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новое шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей — это рекордная цифра для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети."Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) — американский фэнтезийный телесериал, основанный на романе-эпопее Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и приложениях к нему и созданный Дж. Д. Пейном и Патриком Маккеем для стриминг-сервиса Prime Video. Действие сериала происходит во Вторую эпоху легендариума Толкина и охватывает главные события этого периода: выковку Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, Последний союз эльфов и людей. Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.
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в мире, новости, мировая культура, шоу-бизнес, сериал
в мире, новости, мировая культура, шоу-бизнес, сериал
Премьера сериала по "Властелину колец" собрала рекордное число зрителей
Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новое шоу "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрело 25 миллионов зрителей — это рекордная цифра для премьеры сериала на принадлежащем компании Amazon стриминге Prime Video, сообщает сервис на своей странице в соцсети.
"Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) — американский фэнтезийный телесериал, основанный на романе-эпопее Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и приложениях к нему и созданный Дж. Д. Пейном и Патриком Маккеем для стриминг-сервиса Prime Video.
Действие сериала происходит во Вторую эпоху легендариума Толкина и охватывает главные события этого периода: выковку Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, Последний союз эльфов и людей.
Премьера шоу на Prime Video состоялась 2 сентября.