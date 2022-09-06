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Ртвели-2022: в Кахети переработано до 20 тысяч тонн винограда
Ртвели-2022: в Кахети переработано до 20 тысяч тонн винограда
В этом году в стране ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T13:53+0400
2022-09-06T13:53+0400
2022-09-06T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали более одной тысячи фермеров региона Кахети, заработав около 16 миллионов лари (5,6 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно началось в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия). В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы более 200 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ртвели 2022, экономика, новости, грузия, кахети, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноградники, виноделие
ртвели 2022, экономика, новости, грузия, кахети, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноград, виноградники, виноделие
Ртвели-2022: в Кахети переработано до 20 тысяч тонн винограда
В этом году в стране ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали более одной тысячи фермеров региона Кахети, заработав около 16 миллионов лари (5,6 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина.
Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно началось в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия).
По данным на 6 сентября, в Кахети до 70 компаний переработали до 20 тысяч тонн винограда. Из них 7 тысяч тонн виноград сорта "Ркацители", 9 тысяч тонн —"Саперави", 2 тысяч тонн —"Кахури мцване". Остальное виноград других сортов.
В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы более 200 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.
В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.
Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).
В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).
В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.