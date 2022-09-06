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"Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию
"Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию
"Единое нацдвижение" намерено добиваться проведения досрочных парламентских выборов 06.09.2022, Sputnik Грузия
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2022-09-06T22:56+0400
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новости
политика
тея цулукиани
единое нацдвижение
ника мелия
досрочные президентские выборы
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Жаль, что в Грузии до сих пор есть "сборище лузеров", которые назвали себя оппозицией, заявила вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление лидера "Единого Национального движения" по поводу досрочных выборов.Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.Банальными и не заслуживающими комментария действиями радикальной оппозиции назвал накануне председатель парламента Шалва ПапуашвилиСочли неразумной стратегию крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".
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грузия, новости, политика, тея цулукиани, единое нацдвижение, ника мелия, досрочные президентские выборы
грузия, новости, политика, тея цулукиани, единое нацдвижение, ника мелия, досрочные президентские выборы

"Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию

22:43 06.09.2022 (обновлено: 22:56 06.09.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliМинистр юстиции Грузии Тея Цулукиани
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Единое нацдвижение" намерено добиваться проведения досрочных парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Жаль, что в Грузии до сих пор есть "сборище лузеров", которые назвали себя оппозицией, заявила вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление лидера "Единого Национального движения" по поводу досрочных выборов.
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.
"Я не думала, что оппозиция снова требует внеочередных выборов. Конечно, жаль, что в Грузии до сих пор есть сборище лузеров, назвавших себя оппозицией", — сказала Тея Цулукиани журналистам.
Банальными и не заслуживающими комментария действиями радикальной оппозиции назвал накануне председатель парламента Шалва Папуашвили
Сочли неразумной стратегию крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".
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