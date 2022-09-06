https://sputnik-georgia.ru/20220906/sborische-luzerov---vitse-premer-gruzii-raskritikovala-oppozitsiyu-270161820.html

"Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию

"Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию

"Единое нацдвижение" намерено добиваться проведения досрочных парламентских выборов 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T22:43+0400

2022-09-06T22:43+0400

2022-09-06T22:56+0400

грузия

новости

политика

тея цулукиани

единое нацдвижение

ника мелия

досрочные президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Жаль, что в Грузии до сих пор есть "сборище лузеров", которые назвали себя оппозицией, заявила вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление лидера "Единого Национального движения" по поводу досрочных выборов.Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что в Грузии необходимо провести досрочные выборы, чтобы смягчить создавшийся политический кризис. По его словам, все шаги и действия "Национального движения" будут направлены на достижение этой цели.Банальными и не заслуживающими комментария действиями радикальной оппозиции назвал накануне председатель парламента Шалва ПапуашвилиСочли неразумной стратегию крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, единое нацдвижение, ника мелия, досрочные президентские выборы