https://sputnik-georgia.ru/20220906/tpp-na-gruzino-armyanskoy-granitse-vremenno-zakroetsya-270155955.html
ТПП на грузино-армянской границе временно закроется
ТПП на грузино-армянской границе временно закроется
ТПП будет закрыт в связи с завершением строительства нового таможенного пункта с грузинской стороны 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T20:33+0400
2022-09-06T20:33+0400
2022-09-06T20:33+0400
армения
новости
экономика
грузия
ниноцминда
тпп "бавра"
грузино-армянская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250823273_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_b26aba524a8b7872e6a001fb64830a8f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Таможенный пункт в Бавре будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00, сообщает пресс-служба комитета госдоходов.Отмечается, что это связано с завершением строительства нового таможенного пункта в Ниноцминде.Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра. На ней расположены четыре таможенно-пропускных пункта.Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию.
армения
ниноцминда
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250823273_0:260:2384:2048_1920x0_80_0_0_eeeef5a4b2c8d6ecc511a3a4fcf54bbb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, экономика, грузия, ниноцминда, тпп "бавра", грузино-армянская граница
армения, новости, экономика, грузия, ниноцминда, тпп "бавра", грузино-армянская граница
ТПП на грузино-армянской границе временно закроется
ТПП будет закрыт в связи с завершением строительства нового таможенного пункта с грузинской стороны
ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Таможенный пункт в Бавре будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00, сообщает пресс-служба комитета госдоходов.
Отмечается, что это связано с завершением строительства нового таможенного пункта в Ниноцминде.
Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра. На ней расположены четыре таможенно-пропускных пункта.
Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию.