https://sputnik-georgia.ru/20220906/tpp-na-gruzino-armyanskoy-granitse-vremenno-zakroetsya-270155955.html

ТПП на грузино-армянской границе временно закроется

ТПП на грузино-армянской границе временно закроется

ТПП будет закрыт в связи с завершением строительства нового таможенного пункта с грузинской стороны 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T20:33+0400

2022-09-06T20:33+0400

2022-09-06T20:33+0400

армения

новости

экономика

грузия

ниноцминда

тпп "бавра"

грузино-армянская граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250823273_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_b26aba524a8b7872e6a001fb64830a8f.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен – Sputnik. Таможенный пункт в Бавре будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00, сообщает пресс-служба комитета госдоходов.Отмечается, что это связано с завершением строительства нового таможенного пункта в Ниноцминде.Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра. На ней расположены четыре таможенно-пропускных пункта.Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию.

армения

ниноцминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, новости, экономика, грузия, ниноцминда, тпп "бавра", грузино-армянская граница