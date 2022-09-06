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https://sputnik-georgia.ru/20220906/v-gelati-prodolzhayut-spasenie-fresok-v-khrame-ulozhili-novuyu-vremennuyu-krovlyu-270145478.html
В Гелати продолжают спасение фресок: в храме уложили новую временную кровлю
В Гелати продолжают спасение фресок: в храме уложили новую временную кровлю
За спасение уникального комплекса борются местные и зарубежные специалисты 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T16:00+0400
2022-09-06T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новая временная металлическая кровля уложена на западном крыле главного храма монастырского комплекса Гелати в регионе Имерети, заявил заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Каха Сихарулидзе.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008-ом. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений и сохранить ценные настенные фрески, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты."В главном храме монастырского комплекса Гелати на западном крыле уложена новая временная металлическая кровля. Процесс проводился по рекомендации и под наблюдением высококвалифицированного эксперта ЮНЕСКО профессора Хьюго Тониетти", - рассказал Сихарулидзе.Ранее по совету специалистов ЮНЕСКО в западной части храма была снята глазурованная черепица, а также старое чугунное покрытие, и появилась возможность испарения влаги, таким образом процесс высыхания стен осуществлялся наиболее оптимально. После испарения влаги стало возможным уложить новое металлическое покрытие.UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, гелати, имерети, юнеско, памятник культуры, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузинская культура
новости, гелати, имерети, юнеско, памятник культуры, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузинская культура

В Гелати продолжают спасение фресок: в храме уложили новую временную кровлю

16:00 06.09.2022 (обновлено: 16:14 06.09.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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За спасение уникального комплекса борются местные и зарубежные специалисты
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Новая временная металлическая кровля уложена на западном крыле главного храма монастырского комплекса Гелати в регионе Имерети, заявил заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Каха Сихарулидзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, по проекту, составленному в 2008-ом.
В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений и сохранить ценные настенные фрески, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© photo: Sputnik / Stringer
"В главном храме монастырского комплекса Гелати на западном крыле уложена новая временная металлическая кровля. Процесс проводился по рекомендации и под наблюдением высококвалифицированного эксперта ЮНЕСКО профессора Хьюго Тониетти", - рассказал Сихарулидзе.
По его словам, новое покрытие намного легче прежнего, и теперь храм защищен от воздействия влаги при любых климатических условиях, что необходимо для сохранения фресок.
Ранее по совету специалистов ЮНЕСКО в западной части храма была снята глазурованная черепица, а также старое чугунное покрытие, и появилась возможность испарения влаги, таким образом процесс высыхания стен осуществлялся наиболее оптимально.
После испарения влаги стало возможным уложить новое металлическое покрытие.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.
© photo: Sputnik / StringerБрусчатые мостовые - брусчатка в храме Гелати до реконструкции, архивное фото
Брусчатые мостовые - брусчатка в храме Гелати до реконструкции, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Брусчатые мостовые - брусчатка в храме Гелати до реконструкции, архивное фото
© photo: Sputnik / Stringer
В июне 2021 года в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© photo: Sputnik / Stringer
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
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