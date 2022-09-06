https://sputnik-georgia.ru/20220906/v-tbilisi-chasti-rayonam-vnov-ogranichat-podachu-elektroenergii-270122660.html

В Тбилиси части районов вновь ограничат подачу электроэнергии

В Тбилиси части районов вновь ограничат подачу электроэнергии

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 06.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 6 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Надзаладеви с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Вахтанга Нинуа, Механизации, Рафиэла Эристави, Торнике Эристави и Чкондидели. С 10:30 до 16:00 часов - пр. Гурамишвили (частично), ул. Зестафонской, Грмагеле, Механизации, Молити (частично), Автандила Гогоберидзе, Даиси, Кнолеви, Цотне Дадиани, Октябрьской, Тамаза Торошелидзе и Магнитогорской. С 12:00 до 18:00 часов - пр. Гурамишвили и ул. Молити (частично).На Мтацминда света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения ул. Бату Кравеишвили, Читадзе, Ингороква, Асатиани, Мтацминдской, Чонкадзе, Вахтанга Мосидзе и Кириле Уклеба.В Исани сбои с электричеством с 11:00 до 18:00 часов коснутся жителей I микрорайона Вазисубани (частично), поселка Вазисубани (частично) и пр. монаха Габриэла.В Чугуретском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Дигомбари, Мнатоби, Петре Багратиони, Нино и Калистрате Салия, Джабаури, Тамарашени, Давида Бериашвили, Давиташвили, Пшави и Гедеванишвили.В Самгори - с 10:00 до 18:00 часов в поселке Лочини. С 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе (частично), села Диди Лило (частично), поселка Лило (частично), поселка Грузсельмаш, поселка Птицеводства, поселка Самгори (частично), ул. Чирнахули, Франгуляна, Гии Бакарашвили, Элене Гокиели, Птицеводов, Орахелашвили, Нахуцришвили, Юмашева, Тенгиза Стуруа и Зураба Наморадзе.Что касается Глдани, там с 10:00 до 18:00 часов подачу электроэнергии ограничат населению IVб микрорайона Мухиани, ул. Авалишвили, Хевдзмари, Шешелидзе, Алеко Гобронидзе, Рамаза Шенгелия и Они.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, электричество, компания "теласи"