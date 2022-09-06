https://sputnik-georgia.ru/20220906/v-tsentre-tbilisi-vvodyat-vremennoe-ogranichenie-dlya-transporta-270155178.html

В центре Тбилиси вводят временное ограничение для транспорта

В центре Тбилиси вводят временное ограничение для транспорта

Мэрия столицы опубликовала обновленный график движения транспорта в указанном районе 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T20:57+0400

2022-09-06T20:57+0400

2022-09-06T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Движение транспорта на территории, прилегающей к площади Европы в центре Тбилиси, будет временно ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.В частности, ограничения будут действовать с 6 сентября с 21:00 по местному времени до 7 сентября 13:00.Автомобили могут передвигаться от площади Горгасали на улицу Коте Абхази. От тоннеля на набережной имени Ноэ Жордания на левой стороне реки Кура можно будет свернуть налево в направлении Винного подъема.Передвижение транспорта также будет возможно от площади Европы на пандусе, ведущем в тоннель на левой набережной.Кроме того, ограничения затронут общественный транспорт. Автобусы будут ездить от улицы Горгасали к площади Свободы через улицу Коте Абхази, а затем продолжат движение по установленной схеме.Схема движения изменится для автобусов N102, N301, N305, N309, N325, N331, N333, N337, N344, N345, N350, N371, N393, а также микроавтобусов N538, N547, N550 и N580.

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