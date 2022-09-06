https://sputnik-georgia.ru/20220906/vystrelil-zhene-v-golovu-zhitelyu-gruzii-predyavili-obvinenie-270149877.html

Выстрелил жене в голову: жителю Грузии предъявили обвинение

Выстрелил жене в голову: жителю Грузии предъявили обвинение

Обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T17:42+0400

2022-09-06T17:42+0400

2022-09-06T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 27-летнему жителю села Бодбе в попытке умышленного убийства жены, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие, проведенное МВД, установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Прокуратура обратится в Сигнахский районный суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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