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Выстрелил жене в голову: жителю Грузии предъявили обвинение
Выстрелил жене в голову: жителю Грузии предъявили обвинение
Обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T17:42+0400
2022-09-06T17:42+0400
2022-09-06T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 27-летнему жителю села Бодбе в попытке умышленного убийства жены, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие, проведенное МВД, установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Прокуратура обратится в Сигнахский районный суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, сигнахский районный суд
происшествия, грузия, новости, тбилиси, сигнахский районный суд
Выстрелил жене в голову: жителю Грузии предъявили обвинение
Обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 27-летнему жителю села Бодбе в попытке умышленного убийства жены, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.
По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
Прокуратура обратится в Сигнахский районный суд с ходатайством о применении для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.