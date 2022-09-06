https://sputnik-georgia.ru/20220906/yuridicheskiy-komitet-parlamenta-gruzii-ne-podderzhal-veto-prezidenta-270123444.html
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента
В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T10:47+0400
2022-09-06T10:47+0400
2022-09-06T12:40+0400
политика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201746_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_243f4a39b4b2af1d50d892ffadcc8003.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по юридическим вопросам в результате голосования не поддержал мотивированные замечания президента Грузии Саломе Зурабишвили на проект закона о тайной слежке.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Мотивированные замечания президента представил на заседании комитета парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. По его оценке, принятый парламентом закон не может считаться достижением на пути интеграции в Евросоюз и он препятствует достижению заявленной населением Грузии цели.Депутаты от парламентского большинства и аппарат комитета на заседании разъяснили, что поправки полностью соответствуют практике Европейского суда.По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, вето принадлежит не президенту Грузии, а радикальной оппозиции."Они не смогли представить ни единого правового аргумента, в связи с тем, почему было использовано право на вето. Они не сотрудничали ни с одним государственным ведомством. Они не запросили какую-либо информацию или статистические данные. Элементарно не спросили и не выслушали мнение представителей парламентского большинства, в то время как они встретились с представителями радикальной оппозиции", - заявил Оханашвили.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201746_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_db6c3d0ef2645cb40d0525523bc2c16b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости
политика, грузия, новости
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента
10:47 06.09.2022 (обновлено: 12:40 06.09.2022)
В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по юридическим вопросам в результате голосования не поддержал мотивированные замечания президента Грузии Саломе Зурабишвили на проект закона о тайной слежке.
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.
Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
Мотивированные замечания президента представил на заседании комитета парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. По его оценке, принятый парламентом закон не может считаться достижением на пути интеграции в Евросоюз и он препятствует достижению заявленной населением Грузии цели.
"Мы представители все наши аргументы. Представили заключение Венецианской комиссии, что, на мой взгляд, является самым твердым аргументом. Но комитет не обратил на это никакого внимания, не счел за аргумент, не счел вето президента справедливым и поддержал принятие закона в том виде, в котором он сейчас представлен", - заявил Мсхиладзе.
Депутаты от парламентского большинства и аппарат комитета на заседании разъяснили, что поправки полностью соответствуют практике Европейского суда.
По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, вето принадлежит не президенту Грузии, а радикальной оппозиции.
"Они не смогли представить ни единого правового аргумента, в связи с тем, почему было использовано право на вето. Они не сотрудничали ни с одним государственным ведомством. Они не запросили какую-либо информацию или статистические данные. Элементарно не спросили и не выслушали мнение представителей парламентского большинства, в то время как они встретились с представителями радикальной оппозиции", - заявил Оханашвили.
В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.
Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.
Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.
Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.
Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.