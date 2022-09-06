https://sputnik-georgia.ru/20220906/yuridicheskiy-komitet-parlamenta-gruzii-ne-podderzhal-veto-prezidenta-270123444.html

Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента

Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента

В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T10:47+0400

2022-09-06T10:47+0400

2022-09-06T12:40+0400

политика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201746_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_243f4a39b4b2af1d50d892ffadcc8003.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламентский комитет по юридическим вопросам в результате голосования не поддержал мотивированные замечания президента Грузии Саломе Зурабишвили на проект закона о тайной слежке.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал в Грузии. Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту.Законопроект предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.Мотивированные замечания президента представил на заседании комитета парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. По его оценке, принятый парламентом закон не может считаться достижением на пути интеграции в Евросоюз и он препятствует достижению заявленной населением Грузии цели.Депутаты от парламентского большинства и аппарат комитета на заседании разъяснили, что поправки полностью соответствуют практике Европейского суда.По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, вето принадлежит не президенту Грузии, а радикальной оппозиции."Они не смогли представить ни единого правового аргумента, в связи с тем, почему было использовано право на вето. Они не сотрудничали ни с одним государственным ведомством. Они не запросили какую-либо информацию или статистические данные. Элементарно не спросили и не выслушали мнение представителей парламентского большинства, в то время как они встретились с представителями радикальной оппозиции", - заявил Оханашвили.В августе Венецианская комиссия опубликовала предварительное заключение, в котором отмечено, что законопроект был принят поспешно и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости