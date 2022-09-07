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Анпилогов: почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС закончился ничем? - видео
Анпилогов: почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС закончился ничем? - видео
Делегация МАГАТЭ, которая посетила Запорожскую АЭС, представила доклад по итогам миссии 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T12:23+0400
2022-09-07T12:23+0400
2022-09-07T12:23+0400
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В целом поездка ожидаемо закончилась ничем, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Алексей Анпилогов.К каким выводам пришла делегация? Прекратятся ли украинские обстрелы станции? Сохраняется ли угроза ядерной катастрофы? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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магатэ, мультимедиа, видео, аэс, видео
магатэ, мультимедиа, видео, аэс, видео
Анпилогов: почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС закончился ничем? - видео
Делегация МАГАТЭ, которая посетила Запорожскую АЭС, представила доклад по итогам миссии
В целом поездка ожидаемо закончилась ничем, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Алексей Анпилогов.
К каким выводам пришла делегация? Прекратятся ли украинские обстрелы станции? Сохраняется ли угроза ядерной катастрофы?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.