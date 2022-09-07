https://sputnik-georgia.ru/20220907/anpilogov-pochemu-vizit-magate-na-zaporozhskuyu-aes-zakonchilsya-nichem---video-270166769.html

Анпилогов: почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС закончился ничем? - видео

Анпилогов: почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС закончился ничем? - видео

Делегация МАГАТЭ, которая посетила Запорожскую АЭС, представила доклад по итогам миссии 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T12:23+0400

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В целом поездка ожидаемо закончилась ничем, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Алексей Анпилогов.К каким выводам пришла делегация? Прекратятся ли украинские обстрелы станции? Сохраняется ли угроза ядерной катастрофы? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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