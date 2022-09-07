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Борьба с наркопреступлениями в Грузии - 16 человек задержаны в ходе спецоперации
Борьба с наркопреступлениями в Грузии - 16 человек задержаны в ходе спецоперации
Изъяты наркотические вещества разных наименований общим весом более двух килограммов 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T21:31+0400
2022-09-07T21:31+0400
2022-09-07T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 16 человек за наркопреступления, в том числе 14 обвиняемых в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в результате спецоперации, которая одновременно прошла как в Тбилиси, так и в разных регионах Грузии.По информации МВД, девять из 16 задержанных были ранее судимы, а один из них гражданин Ирана.На основании решения судьи, полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ и провели тайную аудио- и видеозапись.Полиция изъяла незаконно проданные наркотические вещества в качестве вещественного доказательства, также изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков.Следствие установило, что обвиняемые размещали наркотики на разных местах с целью дальнейшей продажи и снимали фото указанных локаций. Полиция изъяла различные виды наркотиков, подготовленные для продажи, в качестве вещественных доказательств, из мест, указанных обвиняемыми.В результате личного обыска задержанных, автомобилей и во время обыска домов изъяты наркотические вещества разных наименований, в том числе субутекс, метадон, кокаин, МДМА и опий-сырец общим весом более двух килограмм.Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Борьба с наркопреступлениями в Грузии - 16 человек задержаны в ходе спецоперации
Изъяты наркотические вещества разных наименований общим весом более двух килограммов
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 16 человек за наркопреступления, в том числе 14 обвиняемых в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержания были произведены в результате спецоперации, которая одновременно прошла как в Тбилиси, так и в разных регионах Грузии.
По информации
МВД, девять из 16 задержанных были ранее судимы, а один из них гражданин Ирана.
На основании решения судьи, полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ и провели тайную аудио- и видеозапись.
Полиция изъяла незаконно проданные наркотические вещества в качестве вещественного доказательства, также изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков.
Следствие установило, что обвиняемые размещали наркотики на разных местах с целью дальнейшей продажи и снимали фото указанных локаций. Полиция изъяла различные виды наркотиков, подготовленные для продажи, в качестве вещественных доказательств, из мест, указанных обвиняемыми.
В результате личного обыска задержанных, автомобилей и во время обыска домов изъяты наркотические вещества разных наименований, в том числе субутекс, метадон, кокаин, МДМА и опий-сырец общим весом более двух килограмм.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.