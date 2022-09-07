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Бывший генаудитор Грузии получил политическое убежище в США
Бывший генаудитор Грузии получил политическое убежище в США
В 2017 году в Тбилиси на Тордия напали экс-генпрокурор Грузии и бывший сотрудник следственной службы Минфина 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T12:03+0400
2022-09-07T12:03+0400
2022-09-07T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Бывший глава Службы государственного аудита Лаша Тордия получил статус политического беженца в Соединенных Штатах Америки."По окончании четырехлетнего процесса мне был присвоен статус политического беженца!" - пишет Тордия на своей странице в соцсети.Обвинение Парцхаладзе и его спутнику – бывшему главе следственной службе Минфина Грузии Михаилу Чохели, были предъявлены в ноябре 2018 года. Обвиняемые ждали приговора на свободе.По решению суда виновным в избиении Тордия был признан Чохели. Ему пришлось выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 1,7 тысячи долларов).Инцидент произошел ночью 13 мая 2018 года в ночном клубе El Centro в Тбилиси. После того как Тордия попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, он рассказал журналистам, что Парцхаладзе расправился с ним из-за его профессиональной деятельности. Позже МВД Грузии заявило, что драку спровоцировал сам Тордия.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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служба государственного аудита грузии, расправа над генеральным аудитором грузии, грузия, новости, лаша тордия, отар парцхаладзе, михаил чохели, тбилиси, сша, германия, тбилисский городской суд
служба государственного аудита грузии, расправа над генеральным аудитором грузии, грузия, новости, лаша тордия, отар парцхаладзе, михаил чохели, тбилиси, сша, германия, тбилисский городской суд
Бывший генаудитор Грузии получил политическое убежище в США
12:03 07.09.2022 (обновлено: 12:10 07.09.2022)
В 2017 году в Тбилиси на Тордия напали экс-генпрокурор Грузии и бывший сотрудник следственной службы Минфина
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Бывший глава Службы государственного аудита Лаша Тордия получил статус политического беженца в Соединенных Штатах Америки.
"По окончании четырехлетнего процесса мне был присвоен статус политического беженца!" - пишет Тордия на своей странице в соцсети.
В феврале 2021 года Тбилисский городской суд оправдал бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе по делу об избиении на то время главы Службы госаудита Лаши Тордия.
Обвинение Парцхаладзе и его спутнику – бывшему главе следственной службе Минфина Грузии Михаилу Чохели, были предъявлены в ноябре 2018 года. Обвиняемые ждали приговора на свободе.
По решению суда виновным в избиении Тордия был признан Чохели. Ему пришлось выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 1,7 тысячи долларов).
Инцидент произошел ночью 13 мая 2018 года в ночном клубе El Centro в Тбилиси. После того как Тордия попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, он рассказал журналистам, что Парцхаладзе расправился с ним из-за его профессиональной деятельности. Позже МВД Грузии заявило, что драку спровоцировал сам Тордия.
Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.