https://sputnik-georgia.ru/20220907/byvshiy-genauditor-gruzii-poluchil-politicheskoe-ubezhische-v-ssha-270173201.html

Бывший генаудитор Грузии получил политическое убежище в США

Бывший генаудитор Грузии получил политическое убежище в США

В 2017 году в Тбилиси на Тордия напали экс-генпрокурор Грузии и бывший сотрудник следственной службы Минфина 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T12:03+0400

2022-09-07T12:03+0400

2022-09-07T12:10+0400

служба государственного аудита грузии

расправа над генеральным аудитором грузии

грузия

новости

лаша тордия

отар парцхаладзе

михаил чохели

тбилиси

сша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23598/07/235980788_6:0:994:556_1920x0_80_0_0_c18194135c84b587862c009b34cc6927.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Бывший глава Службы государственного аудита Лаша Тордия получил статус политического беженца в Соединенных Штатах Америки."По окончании четырехлетнего процесса мне был присвоен статус политического беженца!" - пишет Тордия на своей странице в соцсети.Обвинение Парцхаладзе и его спутнику – бывшему главе следственной службе Минфина Грузии Михаилу Чохели, были предъявлены в ноябре 2018 года. Обвиняемые ждали приговора на свободе.По решению суда виновным в избиении Тордия был признан Чохели. Ему пришлось выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 1,7 тысячи долларов).Инцидент произошел ночью 13 мая 2018 года в ночном клубе El Centro в Тбилиси. После того как Тордия попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, он рассказал журналистам, что Парцхаладзе расправился с ним из-за его профессиональной деятельности. Позже МВД Грузии заявило, что драку спровоцировал сам Тордия.Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии — судимости в молодости в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

сша

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

служба государственного аудита грузии, расправа над генеральным аудитором грузии, грузия, новости, лаша тордия, отар парцхаладзе, михаил чохели, тбилиси, сша, германия, тбилисский городской суд