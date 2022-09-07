https://sputnik-georgia.ru/20220907/chasti-tbilisi-7-sentyabrya-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie--270171538.html

Части Тбилиси 7 сентября временно ограничат электроснабжение

Части Тбилиси 7 сентября временно ограничат электроснабжение

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 07.09.2022, Sputnik Грузия

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теласи

компания "теласи"

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электричество

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 7 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в Исани с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей I, II микрорайонов Вазисубани (частично), I квартала III микрорайона Вазисубани (частично), I квартала IV микрорайона Вазисубани (частично), посёлка Вазисубани (частично), ул. Хелованта и Зураба Патаридзе.С 11:00 до 15:00 - Промышленного поселка, Московского проспекта (частично), пр. монаха Габриэла Салосского (частично) и ул. Богдана Хмельницкого.В районе Чугурети с 10:00 до 18:00 света не будет у населения I, II улиц Нового Арсенала, ул. Екатерины Чавчавадзе, Пааты Саакадзе, Давида Бериашвили, ХрамГЭС, Аспиндзской, Додо Чичинадзе, Девяти братьев Хархеулидзе, Кинкладзе, Крымской и Пиросмани.В Надзаладеви с 10:00 до 18:00 - у жителей IV, X кварталов поселка Згвисубани (частично), IV, IX, X кварталов поселка ТЭВЗ (частично), ул. Свери, Самсона Фирцхалава, Санергис, Курсов, Мачхаани, Церониси, Доментия Жгенти, Ахтальской, Мирзаани, Лаитури, Гегутской, Самгерети, Шатильской, Сачхерской, Урекской, Цоднискари, Чаргальской, Кетеван Магалашвили, 414-ой Анапской Дивизии, Бугеули, Дарквети, Кишинёвской, Лисашвили, Любовского, Санавардо, Цотне Дадиани, Тодриа, II Авиахимии, Асуретской и Зекари.В Сабуртало сбой в подаче электроснабжения с 10:00 до 18:00 коснется жителей ул. Царя Мириана, Цхакая, Гертман и Тавдадебули.В районе Мтацминда - с 10:00 до 18:00 часов на ул. Арсена, Бесики, Ведзини, Ингороква, Котетишвили, Месхи, Кипиани и братьев Зубалашвили.В Самгори с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе, поселка Лочини, поселка Лило (частично), поселка Птицеводства, поселка Грузсельмаш, ул. Чирнахули и Ткемаладзе. С 10:00 до 12:00 ограничения коснутся жителей ул. Киндзмараули. С 11:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей Варкетильского хозяйства (частично) и ул. Твалчрелидзе.В Дидубе с 10:00 до 15:00 - жителей III, IV, V, VI кварталов Дигомского массива (частично), аллея Агмашенебели (частично), пр. Робакидзе (частично), ул. Любляны, Микеладзе, Ахметели, Акакия Белиашвили и Джорджа Баланчини.В Ваке - с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Цкнети.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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