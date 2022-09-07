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https://sputnik-georgia.ru/20220907/eto-komanda-saakashvili---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-o-sanktsionnom-spiske-ukrainy-270183578.html
"Это команда Саакашвили" - вице-спикер парламента Грузии о санкционном списке Украины
"Это команда Саакашвили" - вице-спикер парламента Грузии о санкционном списке Украины
Нацагентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список 07.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили дело рук команды экс-президента Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.Ранее член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список.Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ."Деканоидзе подтвердила то, о чем говорят многие в этой стране, что на самом деле эта вредоносная информационная кампания против Грузии организована именно их партией. И подтвердила, что ей поручено это дело. Она признала, что работает против репутации Грузии", - отметил Талаквадзе.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, украина, тбилиси
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, украина, тбилиси

"Это команда Саакашвили" - вице-спикер парламента Грузии о санкционном списке Украины

16:03 07.09.2022 (обновлено: 16:04 07.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerАрчил Талаквадзе
Арчил Талаквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Нацагентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили дело рук команды экс-президента Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Ранее член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список.

"Все знают, что это реально команда Саакашвили, те, которые активничают и пытаются нанести ущерб международной репутации Грузии… Саакашвили приводит своих соратников, которые занимают должности на Украине, в качестве свидетелей", - сказал Талаквадзе.

Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине.
К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliХатия Деканоидзе
Хатия Деканоидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Хатия Деканоидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Деканоидзе подтвердила то, о чем говорят многие в этой стране, что на самом деле эта вредоносная информационная кампания против Грузии организована именно их партией. И подтвердила, что ей поручено это дело. Она признала, что работает против репутации Грузии", - отметил Талаквадзе.
Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.
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