https://sputnik-georgia.ru/20220907/eto-komanda-saakashvili---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-o-sanktsionnom-spiske-ukrainy-270183578.html

"Это команда Саакашвили" - вице-спикер парламента Грузии о санкционном списке Украины

"Это команда Саакашвили" - вице-спикер парламента Грузии о санкционном списке Украины

Нацагентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T16:03+0400

2022-09-07T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили дело рук команды экс-президента Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.Ранее член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список.Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ."Деканоидзе подтвердила то, о чем говорят многие в этой стране, что на самом деле эта вредоносная информационная кампания против Грузии организована именно их партией. И подтвердила, что ей поручено это дело. Она признала, что работает против репутации Грузии", - отметил Талаквадзе.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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