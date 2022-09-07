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Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира в пятый раз
Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира в пятый раз
Годовой отчет Global Finance содержит анализ и оценку эффективности лидеров финансовой политики, которые принимают лучшие решения 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T15:25+0400
2022-09-07T15:25+0400
2022-09-07T15:25+0400
экономика
грузия
новости
коба гвенетадзе
global finance
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Ведущее финансовое издание мира Global Finance уже в пятый раз включило президента Национального банка Грузии Кобу Гвенетадзе в список лучших управляющих центральными банками мира 2022 года, говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.Global Finance ежегодно оценивает управляющих центральными банками мира и публикует годичный отчет, в котором выявляет лучших банкиров. Впервые звание одного из лучших банкиров Гвенетадзе получил в 2018 году.Всего в Central Banker Report Cards в 2022 году оценили 96 банкиров. Вместе с Гвенетадзе в эту категорию в этом году попал 21 управляющий, в том числе главы центральных банков Швеции, Новой Зеландии, Бразилии, Китая, Израиля и других развитых и развивающихся стран.По его словам, годовой отчет Global Finance содержит анализ и оценку эффективности лидеров финансовой политики, которые принимают лучшие решения, а также тех лидеров, которые нуждаются в улучшении.Журнал публикует рейтинг управляющих центральных банков с 1994 года, и они оцениваются по шкале от "A" до "F", где "A" означает блистательную работу, а "F" — полную неудачу.Награждение Global Finance широко признается в международном финансовом обществе и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Банкиров оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией, управление процентными ставками и содействие экономическому росту.Церемония награждения традиционно пройдет в октябре в Вашингтоне, во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.Основанная в 1987 году, Global Finance работает более чем в 160 странах. Среди читателей журнала корпоративные и финансовые менеджеры на руководящих должностях, отвечающие за инвестиции и стратегические решения в многонациональных компаниях и финансовых учреждениях. На сайте журнала публикуются данные по 192 странам, аналитические и обзорные статьи, являющиеся результатом 35-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Штаб-квартира Global Finance находится в Нью-Йорке, а офисы — в Лондоне и Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, коба гвенетадзе, global finance, национальный банк
экономика, грузия, новости, коба гвенетадзе, global finance, национальный банк
Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира в пятый раз
Годовой отчет Global Finance содержит анализ и оценку эффективности лидеров финансовой политики, которые принимают лучшие решения
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Ведущее финансовое издание мира Global Finance уже в пятый раз включило президента Национального банка Грузии Кобу Гвенетадзе в список лучших управляющих центральными банками мира 2022 года, говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.
Global Finance ежегодно оценивает управляющих центральными банками мира и публикует годичный отчет, в котором выявляет лучших банкиров. Впервые звание одного из лучших банкиров Гвенетадзе получил в 2018 году.
Всего в Central Banker Report Cards в 2022 году оценили 96 банкиров. Вместе с Гвенетадзе в эту категорию в этом году попал 21 управляющий, в том числе главы центральных банков Швеции, Новой Зеландии, Бразилии, Китая, Израиля и других развитых и развивающихся стран.
"Сейчас, когда мир охватил страх перед глобальной рецессией, лидеры центральных банков находятся в центре внимания, поскольку их задача провести соответствующую политику, чтобы избежать этого сценария", - заявил основатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Джарапуто.
По его словам, годовой отчет Global Finance содержит анализ и оценку эффективности лидеров финансовой политики, которые принимают лучшие решения, а также тех лидеров, которые нуждаются в улучшении.
Журнал публикует рейтинг управляющих центральных банков с 1994 года, и они оцениваются по шкале от "A" до "F", где "A" означает блистательную работу, а "F" — полную неудачу.
Награждение Global Finance широко признается в международном финансовом обществе и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Банкиров оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией, управление процентными ставками и содействие экономическому росту.
Церемония награждения традиционно пройдет в октябре в Вашингтоне, во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Основанная в 1987 году, Global Finance работает более чем в 160 странах. Среди читателей журнала корпоративные и финансовые менеджеры на руководящих должностях, отвечающие за инвестиции и стратегические решения в многонациональных компаниях и финансовых учреждениях.
На сайте журнала публикуются данные по 192 странам, аналитические и обзорные статьи, являющиеся результатом 35-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Штаб-квартира Global Finance находится в Нью-Йорке, а офисы — в Лондоне и Милане.