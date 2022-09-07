https://sputnik-georgia.ru/20220907/izbranie-narodnogo-zaschitnika-gruzii---parlament-prinyal-popravki-v-reglament-270193247.html

Избрание народного защитника Грузии - парламент принял поправки в регламент

Избрание народного защитника Грузии - парламент принял поправки в регламент

Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в регламент, согласно которым в избрании нового народного защитника примет непосредственное участие гражданский сектор.За изменения проголосовали 88 парламентариев, в том числе оппозиционные депутаты от "Единого национального движения", "Лело для Грузии" и часть независимых депутатов.Распоряжением председателя парламента будет создана специальная рабочая группа из девяти человек, в которую войдут представители гражданского общества, в том числе академических и профессиональных кругов.Согласно проекту, только после оценки кандидатов рабочей группой они будут представлены парламенту. Общее количество выдвигаемых кандидатов должно быть не менее семи, что, в свою очередь, обеспечивает многообразие кандидатур.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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