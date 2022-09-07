https://sputnik-georgia.ru/20220907/izvestnoe-trio-mandili-vystupit-v-batumi-270153327.html

Известное трио "Мандили" выступит в Батуми

Известное трио "Мандили" выступит в Батуми

Девушки стали популярны после того, как спели грузинскую народную песню "Апарека" и выложили запись в интернете 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T07:32+0400

2022-09-07T07:32+0400

2022-09-07T07:32+0400

трио "мандили"

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аджария

анонсы

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Популярное грузинское девичье фолк-трио "Мандили" выступит в черноморском городе Батуми (регион Аджария) 14 сентября, сооющают организаторы концерта. Вечер пройдет на сцене Backdoor Bar, в 20:00 по местному времени."Эта группа, которая, несмотря на свою огромную популярность, практически не выступает в Грузии, хотя за последние несколько месяцев провела в Европе более 50 концертов, большинство из которых носили благотворительный характер", - говорится в анонсе выступления.Девушки из трио "Мандили" стали популярны после того, как спели грузинскую народную песню "Апарека" и выложили запись в интернете. Всего за две недели запись набрала миллион просмотров. У девушек из Трио "Мандили" нет специального музыкального образования.Всем музыкальным навыкам участницы коллектива научились сами, в том числе игре на пандури (щипковый музыкальный инструмент — прим. ред.).В 2015 году "Мандили" на одном из итальянских лейблов выпустили дебютный альбом With Love, в который вошли десять треков как современных, так и классических авторов Грузии. В 2016 году Трио "Мандили" впервые выступили в России – в Москве и Санкт-Петербурге.Название "Мандили" означает платок, женский головной убор, распространенный во многих регионах Грузии.

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