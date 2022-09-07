https://sputnik-georgia.ru/20220907/kak-budet-rabotat-sluzhba-razvedki-gruzii-parlament-prinyal-popravki-270192449.html
Как будет работать Служба разведки Грузии? Парламент принял поправки
Как будет работать Служба разведки Грузии? Парламент принял поправки
Растет роль премьера в вопросе международного сотрудничества в сфере разведки 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T19:31+0400
2022-09-07T19:31+0400
2022-09-07T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет поправок, касающихся работы Службы разведки страны.Принятие поправок обусловлено необходимостью усовершенствования законодательства и устранения недостатков, говорится пояснении автора законопроектов - Службы разведки Грузии.Согласно изменениям, Служба разведки сможет начать переговоры с новыми международными партнерами лишь по решению премьер-министра, который является лицом, осуществляющим служебный надзор за функционированием разведывательной системы.Кроме того, глава Службы разведки будет обязан предоставлять главе правительства Грузии ежегодный отчет о проведенной деятельности. Это, по мнению автора законопроектов, будет способствовать повышению подотчетности и ответственности службы.Назначать на руководящие должности в подразделения Службы разведки, осуществляющие оперативно-аналитические функции, а также командировать в дипломатические представительства Грузии можно будет только тех сотрудников, у которых по меньшей мере два года опыта работы в аналитических или оперативных подразделениях Службы.По мнению авторов поправок, это будет способствовать устойчивости и стабильности кадровой системы службы, а также развитию карьерной системы в службе.Также, согласно поправкам, будет упразднена норма, согласно которой прокуратура Грузии должна была осуществлять служебный надзор за деятельностью Службы разведки.Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент и они будут обнародованы на сайте "Законодательного вестника".
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грузия, новости, политика, служба разведки, парламент грузии
грузия, новости, политика, служба разведки, парламент грузии
Как будет работать Служба разведки Грузии? Парламент принял поправки
19:31 07.09.2022 (обновлено: 19:54 07.09.2022)
Растет роль премьера в вопросе международного сотрудничества в сфере разведки
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет поправок, касающихся работы Службы разведки страны.
Принятие поправок обусловлено необходимостью усовершенствования законодательства и устранения недостатков, говорится пояснении
автора законопроектов - Службы разведки Грузии.
Согласно изменениям, Служба разведки сможет начать переговоры с новыми международными партнерами лишь по решению премьер-министра, который является лицом, осуществляющим служебный надзор за функционированием разведывательной системы.
Кроме того, глава Службы разведки будет обязан предоставлять главе правительства Грузии ежегодный отчет о проведенной деятельности. Это, по мнению автора законопроектов, будет способствовать повышению подотчетности и ответственности службы.
Назначать на руководящие должности в подразделения Службы разведки, осуществляющие оперативно-аналитические функции, а также командировать в дипломатические представительства Грузии можно будет только тех сотрудников, у которых по меньшей мере два года опыта работы в аналитических или оперативных подразделениях Службы.
По мнению авторов поправок, это будет способствовать устойчивости и стабильности кадровой системы службы, а также развитию карьерной системы в службе.
Также, согласно поправкам, будет упразднена норма, согласно которой прокуратура Грузии должна была осуществлять служебный надзор за деятельностью Службы разведки.
Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент и они будут обнародованы на сайте "Законодательного вестника".