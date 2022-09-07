https://sputnik-georgia.ru/20220907/kakogo-chisla-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-2022-tserkovnyy-kalendar-270194014.html

Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь

Рождество Пресвятой Богородицы - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T22:22+0400

2022-09-07T22:22+0400

2022-09-07T22:22+0400

справки

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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы - день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают Рождество Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю.Рождество Пресвятой БогородицыПресвятая Богородица родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Девы Марии - праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет, детей не имели.А бездетность в библейские времена считалась наказанием за грехи, и супруги часто незаслуженно терпели презрительное отношение соотечественников.В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу положенные жертвы. Но первосвященник отказался принять от бездетного Иоакима жертвы, полагая, что он не имеет Божьего благословения, чем старца очень опечалил.Иоаким прямо из храма ушел в пустыню, где сорок дней строго постился и молился, прося Всевышнего о милости. Праведная Анна, узнав о решении мужа, тоже стала поститься и просить Бога о даровании ребенка, обещая посвятить ему рожденное дитя.Господь молитвы праведников услышал - Иоакиму и Анне ангел возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Всевышнему. Малышку в трехлетнем возрасте отвели в храм Божий, чтобы посвятить ее на служение Господу.Рождество Богородицы в церковном календареВ церковном календаре дата празднования Рождества Пресвятой Богородицы неизменна - православные торжество ежегодно отмечают 21 сентября.Первый храм, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы, построили в Иерусалиме в IV веке, однако отмечать праздник стали гораздо позже.Торжество впервые упоминают в V веке римский папа Геласий и патриарх Константинопольский Прокл. В церковный календарь Рождество Пресвятой Богородицы внесли примерно в это же время.О празднике также пишут Иоанн Златоуст, блаженный Августин и святитель Епифан.Греческая церковь отмечать праздник с большой торжественностью стала с VII–VIII веков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки