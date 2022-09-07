https://sputnik-georgia.ru/20220907/kakogo-chisla-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-2022-tserkovnyy-kalendar-270194014.html
Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Рождество Пресвятой Богородицы - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T22:22+0400
2022-09-07T22:22+0400
2022-09-07T22:22+0400
справки
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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы - день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают Рождество Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю.Рождество Пресвятой БогородицыПресвятая Богородица родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Девы Марии - праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет, детей не имели.А бездетность в библейские времена считалась наказанием за грехи, и супруги часто незаслуженно терпели презрительное отношение соотечественников.В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу положенные жертвы. Но первосвященник отказался принять от бездетного Иоакима жертвы, полагая, что он не имеет Божьего благословения, чем старца очень опечалил.Иоаким прямо из храма ушел в пустыню, где сорок дней строго постился и молился, прося Всевышнего о милости. Праведная Анна, узнав о решении мужа, тоже стала поститься и просить Бога о даровании ребенка, обещая посвятить ему рожденное дитя.Господь молитвы праведников услышал - Иоакиму и Анне ангел возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Всевышнему. Малышку в трехлетнем возрасте отвели в храм Божий, чтобы посвятить ее на служение Господу.Рождество Богородицы в церковном календареВ церковном календаре дата празднования Рождества Пресвятой Богородицы неизменна - православные торжество ежегодно отмечают 21 сентября.Первый храм, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы, построили в Иерусалиме в IV веке, однако отмечать праздник стали гораздо позже.Торжество впервые упоминают в V веке римский папа Геласий и патриарх Константинопольский Прокл. В церковный календарь Рождество Пресвятой Богородицы внесли примерно в это же время.О празднике также пишут Иоанн Златоуст, блаженный Августин и святитель Епифан.Греческая церковь отмечать праздник с большой торжественностью стала с VII–VIII веков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2022? Церковный календарь
Рождество Пресвятой Богородицы - один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы - день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.
Sputnik Грузия
рассказывает, какого числа отмечают Рождество Пресвятой Богородицы в 2022-м по церковному календарю.
Рождество Пресвятой Богородицы
Пресвятая Богородица родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Девы Марии - праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет, детей не имели.
А бездетность в библейские времена считалась наказанием за грехи, и супруги часто незаслуженно терпели презрительное отношение соотечественников.
В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу положенные жертвы. Но первосвященник отказался принять от бездетного Иоакима жертвы, полагая, что он не имеет Божьего благословения, чем старца очень опечалил.
Иоаким прямо из храма ушел в пустыню, где сорок дней строго постился и молился, прося Всевышнего о милости. Праведная Анна, узнав о решении мужа, тоже стала поститься и просить Бога о даровании ребенка, обещая посвятить ему рожденное дитя.
Господь молитвы праведников услышал - Иоакиму и Анне ангел возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Всевышнему. Малышку в трехлетнем возрасте отвели в храм Божий, чтобы посвятить ее на служение Господу.
Рождество Богородицы в церковном календаре
В церковном календаре дата празднования Рождества Пресвятой Богородицы неизменна - православные торжество ежегодно отмечают 21 сентября.
Первый храм, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы, построили в Иерусалиме в IV веке, однако отмечать праздник стали гораздо позже.
Торжество впервые упоминают в V веке римский папа Геласий и патриарх Константинопольский Прокл. В церковный календарь Рождество Пресвятой Богородицы внесли примерно в это же время.
О празднике также пишут Иоанн Златоуст, блаженный Августин и святитель Епифан.
Греческая церковь отмечать праздник с большой торжественностью стала с VII–VIII веков.
Материал подготовлен на основе открытых источников