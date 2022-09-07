https://sputnik-georgia.ru/20220907/kiev-naydet-drugoe-magate-270179968.html

Киев найдет другое МАГАТЭ

Киев найдет другое МАГАТЭ

История со вчерашним докладом МАГАТЭ по итогам прорвавшейся туда миссии во главе с Рафаэлем Гросси еще не окончена. Можно смело предсказать, что будет и другой... 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T15:00+0400

2022-09-07T15:00+0400

2022-09-07T15:00+0400

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Международное агентство по атомной энергии больше ничего не напишет, хватит и тех 52 страниц, которые есть? Найдутся другие писатели, агентства или люди, пишет автор РИА Новости.Мы знаем об этом просто потому, что в Киеве заранее, несколько дней назад, именно это и пообещали – альтернативные инспекции, некий ядерный аудит… Кроме МАГАТЭ, это некому сделать? Не смешно. Найдутся.Гросси и его команда извивались как уж на сковородке, чтобы избежать всех мыслимых проблем — ничего не сказать и ничего в докладе не написать. Ну, кроме подробностей, что и где разрушено непонятно кем. Сам доклад подчеркнуто не обозначает, кто обстреливает атомную электростанцию. Он при этом выдвигает по-маниловски прекрасную идею создания там "по общей договоренности" защитной зоны (а это вообще что?). Когда же на допросе в "министерстве истины", то есть в застенках CNN, Гросси спросили, кто же, собственно, выпускает снаряды и прочее по ЗАЭС, то он ответил, что такие вещи не в его компетенции. В общем, жалко человека.А раз все-таки этих людей пришлось пустить на станцию в совершенно иной ситуации, то Зеленский, не дожидаясь доклада, заявил, что работа миссии МАГАТЭ его не устроила, а прочие персонажи киевского режима учинили настоящий фейерверк ненависти и безумных идей. Например, был предложен "нуклеарный, инженерно-ядерный аудит" (что это такое?). Дальше разные персонажи в Киеве сообщили, что МАГАТЭ может найтись альтернатива (какая? — такое агентство ведь одно). А вот какая: допустим, можно отправить на станцию миссию ЕС и ООН (а МАГАТЭ не часть системы ООН?). Эта идея обсуждалась на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, с общей идеей, что такая миссия сильно поможет энергетической безопасности Европы.В общем, ждите, продолжение следует. Будет вам тот доклад, который надо, без всякого там нейтралитета.Почему в этом можно не сомневаться? Хотя бы потому, что вся эта история сильно напоминает только что случившуюся с Китаем, и касается она тоже международного доклада — по поводу соблюдения прав человека в китайской провинции Синьцзян. Дело в том, что на прошлой неделе вышел документ правозащитного подразделения ООН, где содержится неприятная фраза: Пекин "мог" совершить в этой провинции массовые зверства.И вот результат не совсем журналистского, а явно еще и дипломатического расследования пекинского издания Global Times: это не Мишель Бачелет. Документ вышел из недр вроде бы тех же структур ООН, но подготовлен был не по результатам ее поездки в Синьцзян в мае. Работали совсем другие люди. И трудились над этой бумажкой с 2019 года, без всяких инспекционных поездок в Китай. Более того, работали изолированно от таких структур, как Совет по правам человека ООН и прочих. ООН — она большая, там всегда можно найти кого надо.Тут можно только напомнить, как сначала эти "правозащитники" были уверены, что поездка Бачелет в Синьцзян никогда не состоится. Когда началась подготовка к таковой, поднялся вой, что это ошибка, ехать было не надо. Мешали как могли. Когда же поездка завершилась, вой перешел в рычание: "как она могла" заявить по итогам то, что заявила. Или не заявить то, что должна была.Ну точно как с Рафаэлем Гросси и его визитом на Запорожскую АЭС. Не оправдала надежд эта МАГАТЭ — найдем другую.Зачем, в самом-то деле, создавали ООН, а потом и множество специализированных агентств такового? Чтобы в мире был институт независимых арбитров по всем мыслимым вопросам. Да, мир разделен на Восток и Запад, которые конкурируют, еще есть нечто более сложное — "третий мир", то есть десятки государств, пытающихся быть нейтральными. И все друг с другом о чем-то спорят, даже воюют. Но существуют независимые, беспристрастные арбитры, весь смысл существования которых и есть в этой независимости и беспристрастности. Они, пусть не идеально, удерживают международное сообщество в относительном порядке.Рушили эту систему долго, начиная с 90-х годов, когда кому-то показалось, что вот теперь мир не просто будет единым — в нем будет один хозяин, известно кто. В каждой из специализированных международных структур шла тихая, долгая драка за то, чтобы и эту структуру сделать фальшивой ширмой для всевластия Запада. Но этому сопротивлялись, затем оказалось, что во множестве таких агентств усилилось влияние Китая, затем все стало еще сложнее.И вот сейчас мы видим, что потребность в нейтральных арбитрах именно сегодня возросла в разы. А значит, они будут и дальше существовать, хоть и с боями. Собственно, это и есть сухой остаток сюжета с докладом МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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