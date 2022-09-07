https://sputnik-georgia.ru/20220907/mat-i-draka--deputaty-sakrebulo-ozurgeti-ustroili-shumnoe-zasedanie-270186843.html
Мат и драка – депутаты сакребуло Озургети устроили шумное заседание
Мат и драка – депутаты сакребуло Озургети устроили шумное заседание
Депутат от ЕНД заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) района Озургети (регион Гурия) прошло на фоне словесного и физического противостояния между представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционым "Единым национальным движением" (ЕНД).Ситуация на заседании стала накаляться после того, как депутат от ЕНД Давид Джаванадзе заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта и мешают развитию курорта.За этим заявлением оппозиционера последовала резкая реакция представителей правящей партии, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние.По его словам, этим злоупотребили местные представители "Грузинской мечты"."Например, у заместителя председателя сакребуло в декларации прямо написано, что присвоил, и государство это зарегистрировало. А в другом заявлении прокуратуры мы читаем, что 24 человека привлечены к уголовной ответственности", - сказал Мжаванадзе.Оппозиционер утверждает, что сторонникам "Грузинской мечты" узаконили земли, а тех, "кто им не нравятся", привлекли к уголовной ответственности."Это преступление, которое нельзя поощрять", - отметил Джаванадзе.В свою очередь, заместитель мэра Озургети Георгий Гурджумеладзе заявил, что если будут выявлены нарушения, то следственные органы проведут все предусмотренные законом мероприятия.Что касается Гомис Мта, по его словам, муниципалитет при сотрудничестве с Программой развития ООН объявил тендер и купил план развития Гомис Мта, первый этап концепции которого был представлен на утверждение на сегодняшнем заседании. Последующим этапом будет детальный план.После перерыва члены сакребуло все же утвердили концепцию пространственного планирования Гомис Мта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, озургети, гурия, тбилиси, грузинская мечта, тея цулукиани
Мат и драка – депутаты сакребуло Озургети устроили шумное заседание
16:24 07.09.2022 (обновлено: 16:28 07.09.2022)
Депутат от ЕНД заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) района Озургети (регион Гурия) прошло на фоне словесного и физического противостояния между представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционым "Единым национальным движением" (ЕНД).
Ситуация на заседании стала накаляться после того, как депутат от ЕНД Давид Джаванадзе заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта и мешают развитию курорта.
За этим заявлением оппозиционера последовала резкая реакция представителей правящей партии, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние.
"Они (власти - ред.) фактически погубили курорт. Ярким примером этому является заявление Теи Цулукиани (министр культуры - ред.). Еще 3 августа 2020 года, когда она поднялась на Гомис Мта, был издан приказ, которым практически узаконили беззаконие - взамен на голоса позволили присваивать земли", - заявил Мжаванадзе.
По его словам, этим злоупотребили местные представители "Грузинской мечты".
"Например, у заместителя председателя сакребуло в декларации прямо написано, что присвоил, и государство это зарегистрировало. А в другом заявлении прокуратуры мы читаем, что 24 человека привлечены к уголовной ответственности", - сказал Мжаванадзе.
Оппозиционер утверждает, что сторонникам "Грузинской мечты" узаконили земли, а тех, "кто им не нравятся", привлекли к уголовной ответственности.
"Это преступление, которое нельзя поощрять", - отметил Джаванадзе.
В свою очередь, заместитель мэра Озургети Георгий Гурджумеладзе заявил, что если будут выявлены нарушения, то следственные органы проведут все предусмотренные законом мероприятия.
"Национальное движение" - это деструктивная сила, которая всегда пытается внести беспорядок на заседании сакребуло и помешать нормальному ходу. Их заявления и активности построены на лжи, и сегодня мы стали свидетелем этого", - заявил Гурджумеладзе.
Что касается Гомис Мта, по его словам, муниципалитет при сотрудничестве с Программой развития ООН объявил тендер и купил план развития Гомис Мта, первый этап концепции которого был представлен на утверждение на сегодняшнем заседании. Последующим этапом будет детальный план.
После перерыва члены сакребуло все же утвердили концепцию пространственного планирования Гомис Мта.