https://sputnik-georgia.ru/20220907/mat-i-draka--deputaty-sakrebulo-ozurgeti-ustroili-shumnoe-zasedanie-270186843.html

Мат и драка – депутаты сакребуло Озургети устроили шумное заседание

Мат и драка – депутаты сакребуло Озургети устроили шумное заседание

Депутат от ЕНД заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) района Озургети (регион Гурия) прошло на фоне словесного и физического противостояния между представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционым "Единым национальным движением" (ЕНД).Ситуация на заседании стала накаляться после того, как депутат от ЕНД Давид Джаванадзе заявил, что члены правящей команды присваивают земли на высокогорном курорте Гомис Мта и мешают развитию курорта.За этим заявлением оппозиционера последовала резкая реакция представителей правящей партии, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние.По его словам, этим злоупотребили местные представители "Грузинской мечты"."Например, у заместителя председателя сакребуло в декларации прямо написано, что присвоил, и государство это зарегистрировало. А в другом заявлении прокуратуры мы читаем, что 24 человека привлечены к уголовной ответственности", - сказал Мжаванадзе.Оппозиционер утверждает, что сторонникам "Грузинской мечты" узаконили земли, а тех, "кто им не нравятся", привлекли к уголовной ответственности."Это преступление, которое нельзя поощрять", - отметил Джаванадзе.В свою очередь, заместитель мэра Озургети Георгий Гурджумеладзе заявил, что если будут выявлены нарушения, то следственные органы проведут все предусмотренные законом мероприятия.Что касается Гомис Мта, по его словам, муниципалитет при сотрудничестве с Программой развития ООН объявил тендер и купил план развития Гомис Мта, первый этап концепции которого был представлен на утверждение на сегодняшнем заседании. Последующим этапом будет детальный план.После перерыва члены сакребуло все же утвердили концепцию пространственного планирования Гомис Мта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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