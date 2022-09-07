https://sputnik-georgia.ru/20220907/mitingi-oppozitsii-bessmyslenny---mnenie-gruzinskogo-politologa-270184085.html
Митинги оппозиции бессмысленны - мнение грузинского политолога
Митинги оппозиции бессмысленны - мнение грузинского политолога
Гражданское общество Грузии устало от митингов оппозиции и осознало их бессмысленность в урегулировании внутренних проблем, считает политолог Арчил Сихарулидзе 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T15:31+0400
2022-09-07T15:31+0400
2022-09-07T15:31+0400
пресс-центр
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экспертное мнение
арчил сихарулидзе
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Политолог выступил на онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси. "Если люди хотят митинговать, то Бог им судья, им никто не будет мешать, это их право. Но изменить правительство таким образом? Обществу это уже не нравится", - сказал Сихарулидзе.Проведение новых акций этой осенью анонсировали самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, видео
Митинги оппозиции бессмысленны - мнение грузинского политолога
Гражданское общество Грузии устало от митингов оппозиции и осознало их бессмысленность в урегулировании внутренних проблем, считает политолог Арчил Сихарулидзе
Политолог выступил на онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси. "Если люди хотят митинговать, то Бог им судья, им никто не будет мешать, это их право. Но изменить правительство таким образом? Обществу это уже не нравится", - сказал Сихарулидзе.
Проведение новых акций этой осенью анонсировали самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС.