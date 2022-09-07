https://sputnik-georgia.ru/20220907/neschastnyy-sluchay-ili-ubiystvo---versii-gibeli-mnogodetnoy-materi-v-gruzii-270193012.html
Несчастный случай или убийство - версии гибели многодетной матери в Грузии
Несчастный случай или убийство - версии гибели многодетной матери в Грузии
Следователи пытаются установить причину гибели молодой женщины 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T20:01+0400
2022-09-07T20:01+0400
2022-09-07T20:06+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252464489_0:89:3326:1960_1920x0_80_0_0_89304f6927403f7c8d8a58c8b9f7114c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жительница села Патрикети на западе Грузии, 33-летняя мать пятерых детей скончалась в клинике от ожогов, сообщают СМИ.По информации телеканала "Формула", женщина была в сознании на момент госпитализации. Ожоги рук получил и муж погибшей, который также был доставлен в больницу.По словам соседей, во время трагедии в доме находились пятеро несовершеннолетних детей пары.Как рассказали соседи, они часто слышали ссоры между супругами. Семья имела статус социальной незащищенной.По одной из версий телеканала, женщина из-за тяжелых социальных условий облилась бензином и подожгла себя, а муж пытался спасти ее. По другой версии, женщину облил бензином и поджег супруг, во время чего и сам получил ожоги.Согласно третьей версии, это был несчастный случай. По словам соседки, перед госпитализацией женщина сказала, что перепутала бензин с соляркой.МВД Грузии не комментировало инцидент. Известно, что несколько соседей находятся в полицейском участке на опросе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252464489_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_8627e8e4f3815ac5d1bb104ca646cbf7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Несчастный случай или убийство - версии гибели многодетной матери в Грузии
20:01 07.09.2022 (обновлено: 20:06 07.09.2022)
Следователи пытаются установить причину гибели молодой женщины
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жительница села Патрикети на западе Грузии, 33-летняя мать пятерых детей скончалась в клинике от ожогов, сообщают СМИ.
По информации телеканала "Формула", женщина была в сознании на момент госпитализации. Ожоги рук получил и муж погибшей, который также был доставлен в больницу.
По словам соседей, во время трагедии в доме находились пятеро несовершеннолетних детей пары.
Как рассказали соседи, они часто слышали ссоры между супругами. Семья имела статус социальной незащищенной.
По одной из версий телеканала, женщина из-за тяжелых социальных условий облилась бензином и подожгла себя, а муж пытался спасти ее. По другой версии, женщину облил бензином и поджег супруг, во время чего и сам получил ожоги.
Согласно третьей версии, это был несчастный случай. По словам соседки, перед госпитализацией женщина сказала, что перепутала бензин с соляркой.
МВД Грузии не комментировало инцидент. Известно, что несколько соседей находятся в полицейском участке на опросе.