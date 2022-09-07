https://sputnik-georgia.ru/20220907/neschastnyy-sluchay-ili-ubiystvo---versii-gibeli-mnogodetnoy-materi-v-gruzii-270193012.html

Несчастный случай или убийство - версии гибели многодетной матери в Грузии

Несчастный случай или убийство - версии гибели многодетной матери в Грузии

Следователи пытаются установить причину гибели молодой женщины 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жительница села Патрикети на западе Грузии, 33-летняя мать пятерых детей скончалась в клинике от ожогов, сообщают СМИ.По информации телеканала "Формула", женщина была в сознании на момент госпитализации. Ожоги рук получил и муж погибшей, который также был доставлен в больницу.По словам соседей, во время трагедии в доме находились пятеро несовершеннолетних детей пары.Как рассказали соседи, они часто слышали ссоры между супругами. Семья имела статус социальной незащищенной.По одной из версий телеканала, женщина из-за тяжелых социальных условий облилась бензином и подожгла себя, а муж пытался спасти ее. По другой версии, женщину облил бензином и поджег супруг, во время чего и сам получил ожоги.Согласно третьей версии, это был несчастный случай. По словам соседки, перед госпитализацией женщина сказала, что перепутала бензин с соляркой.МВД Грузии не комментировало инцидент. Известно, что несколько соседей находятся в полицейском участке на опросе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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