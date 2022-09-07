https://sputnik-georgia.ru/20220907/net-deneg--net-otdykha-kak-proveli-leto-zhiteli-gruzii---video-270181983.html
Нет денег – нет отдыха: как провели лето жители Грузии - видео
Нет денег – нет отдыха: как провели лето жители Грузии - видео
Лето – период отпусков и отдыха, однако не для всех жителей Грузии данное удовольствие оказалось доступным. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T15:04+0400
2022-09-07T15:04+0400
2022-09-07T15:04+0400
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туризм
туризм в грузии
пляжный отдых
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В этом году цены на отдых на курортах Грузии резко взлетели вверх. Многие считают, что это произошло из-за наплыва туристов после того, как были сняты ограничения после пандемии коронавируса. Sputnik Грузия решил спросить жителей Тбилиси, удалось ли им в этом году провести отпуск так, как они планировали. Как выяснилось, для многих летний отдых оказался роскошью и они остались летом в столице. Но были и те, кто смогли попутешествовать по разным уголкам Грузии и даже отдохнуть за рубежом.
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видео, мультимедиа, общество, туризм, туризм в грузии, пляжный отдых, видео
видео, мультимедиа, общество, туризм, туризм в грузии, пляжный отдых, видео
Нет денег – нет отдыха: как провели лето жители Грузии - видео
Лето – период отпусков и отдыха, однако не для всех жителей Грузии данное удовольствие оказалось доступным. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
В этом году цены на отдых на курортах Грузии резко взлетели вверх. Многие считают, что это произошло из-за наплыва туристов после того, как были сняты ограничения после пандемии коронавируса.
Sputnik Грузия решил спросить жителей Тбилиси, удалось ли им в этом году провести отпуск так, как они планировали. Как выяснилось, для многих летний отдых оказался роскошью и они остались летом в столице. Но были и те, кто смогли попутешествовать по разным уголкам Грузии и даже отдохнуть за рубежом.