https://sputnik-georgia.ru/20220907/net-deneg--net-otdykha-kak-proveli-leto-zhiteli-gruzii---video-270181983.html

Нет денег – нет отдыха: как провели лето жители Грузии - видео

Нет денег – нет отдыха: как провели лето жители Грузии - видео

Лето – период отпусков и отдыха, однако не для всех жителей Грузии данное удовольствие оказалось доступным. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T15:04+0400

2022-09-07T15:04+0400

2022-09-07T15:04+0400

видео

мультимедиа

общество

туризм

туризм в грузии

пляжный отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/07/270181213_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4a68d3a7d7b01fe87f6b4397a88fea4.jpg

В этом году цены на отдых на курортах Грузии резко взлетели вверх. Многие считают, что это произошло из-за наплыва туристов после того, как были сняты ограничения после пандемии коронавируса. Sputnik Грузия решил спросить жителей Тбилиси, удалось ли им в этом году провести отпуск так, как они планировали. Как выяснилось, для многих летний отдых оказался роскошью и они остались летом в столице. Но были и те, кто смогли попутешествовать по разным уголкам Грузии и даже отдохнуть за рубежом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, общество, туризм, туризм в грузии, пляжный отдых, видео