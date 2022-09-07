https://sputnik-georgia.ru/20220907/onlayn-press-konferentsiya-goryachaya-politicheskaya-osen-ili-polnyy-shtil-270154657.html
Онлайн-пресс-конференция: Горячая политическая осень или полный штиль?
Онлайн-пресс-конференция: Горячая политическая осень или полный штиль?
Онлайн-пресс-конференция на тему "Горячая политическая осень или полный штиль? Что ждет грузинскую политику в наступившем сезоне" пройдет в Мультимедийном... 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T10:00+0400
2022-09-07T10:00+0400
2022-09-07T10:00+0400
пресс-центр
грузия
политика
новости
арчил сихарулидзе
анонсы
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В ходе пресс-конференции грузинский политолог Арчил Сихарулидзе проанализирует главные события прошедшего лета и выскажет прогнозы на ближайшее политическое будущее Грузии.Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, политика, новости, арчил сихарулидзе, анонсы
грузия, политика, новости, арчил сихарулидзе, анонсы
Онлайн-пресс-конференция: Горячая политическая осень или полный штиль?
Онлайн-пресс-конференция на тему "Горячая политическая осень или полный штиль? Что ждет грузинскую политику в наступившем сезоне" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 7 августа, в 12:00.
В ходе пресс-конференции грузинский политолог Арчил Сихарулидзе проанализирует главные события прошедшего лета и выскажет прогнозы на ближайшее политическое будущее Грузии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.