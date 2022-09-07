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Продюсер из Грузии возглавит жюри кинофестиваля BAIQONYR в Казахстане

Продюсер из Грузии возглавит жюри кинофестиваля BAIQONYR в Казахстане

Диасамидзе пригласили в кресло председателя международного жюри конкурса анимации 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T18:01+0400

2022-09-07T18:01+0400

2022-09-07T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Директор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi (Батуми), продюсер Зураб Диасамидзе возглавит жюри одного из конкурсов VII международного кинофестиваля короткометражных фильмов BAIQONYR, который проходит 7 по 11 сентября в Алма-Ате, сообщили Sputnik Грузия организаторы.BAIQONYR International Short Film Festival — это первый и возможно единственный кинофестиваль, который пройдет в этом году в Казахстане, – другие крупные фестивали вроде "Евразии" и Almaty Film Festivalпосле пандемии еще не проводились."Baiqonyr – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане, который вот уже семь лет не просто открывает новые имена отечественного кинематографа, но оказывает постоянную поддержку и международное продвижение творческой молодежи Казахстана", - говорится в сообщении организаторов.За шесть лет Baiqonyr посетило более 11 тысяч зрителей, которые посмотрели свыше 240 кинокартин. Отборочная комиссия присмотрела 1168 заявок, а жюри фестиваля наградило 62 лауреата.Программа предстоящего фестиваля состоит из трех конкурсов – национального (игровые и документальные короткометражные фильмы), международного (игровые и документальные короткометражные фильмы) и анимационного.Как раз работу международного жюри анимационного конкурса и возглавит Зураб Диасамидзе. Вместе с ним будут работать Дмитрий Власов, Георгий Богуславский и Рамиль Усманов.Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Основная площадка фестиваля – киноцентр "Арман".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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