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https://sputnik-georgia.ru/20220907/prodyuser-iz-gruzii-vozglavit-zhyuri-kinofestivalya-baiqonyr-v-kazakhstane--270185244.html
Продюсер из Грузии возглавит жюри кинофестиваля BAIQONYR в Казахстане
Продюсер из Грузии возглавит жюри кинофестиваля BAIQONYR в Казахстане
Диасамидзе пригласили в кресло председателя международного жюри конкурса анимации 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T18:01+0400
2022-09-07T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Директор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi (Батуми), продюсер Зураб Диасамидзе возглавит жюри одного из конкурсов VII международного кинофестиваля короткометражных фильмов BAIQONYR, который проходит 7 по 11 сентября в Алма-Ате, сообщили Sputnik Грузия организаторы.BAIQONYR International Short Film Festival — это первый и возможно единственный кинофестиваль, который пройдет в этом году в Казахстане, – другие крупные фестивали вроде "Евразии" и Almaty Film Festivalпосле пандемии еще не проводились."Baiqonyr – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане, который вот уже семь лет не просто открывает новые имена отечественного кинематографа, но оказывает постоянную поддержку и международное продвижение творческой молодежи Казахстана", - говорится в сообщении организаторов.За шесть лет Baiqonyr посетило более 11 тысяч зрителей, которые посмотрели свыше 240 кинокартин. Отборочная комиссия присмотрела 1168 заявок, а жюри фестиваля наградило 62 лауреата.Программа предстоящего фестиваля состоит из трех конкурсов – национального (игровые и документальные короткометражные фильмы), международного (игровые и документальные короткометражные фильмы) и анимационного.Как раз работу международного жюри анимационного конкурса и возглавит Зураб Диасамидзе. Вместе с ним будут работать Дмитрий Власов, Георгий Богуславский и Рамиль Усманов.Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Основная площадка фестиваля – киноцентр "Арман".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, казахстан, кино, кино, кинофестиваль, алматы, шоу-бизнес
культура, грузия, новости, казахстан, кино, кино, кинофестиваль, алматы, шоу-бизнес

Продюсер из Грузии возглавит жюри кинофестиваля BAIQONYR в Казахстане

18:01 07.09.2022
© Ак ЖайыкАлматы
Алматы - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
© Ак Жайык
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Диасамидзе пригласили в кресло председателя международного жюри конкурса анимации
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Директор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi (Батуми), продюсер Зураб Диасамидзе возглавит жюри одного из конкурсов VII международного кинофестиваля короткометражных фильмов BAIQONYR, который проходит 7 по 11 сентября в Алма-Ате, сообщили Sputnik Грузия организаторы.
BAIQONYR International Short Film Festival — это первый и возможно единственный кинофестиваль, который пройдет в этом году в Казахстане, – другие крупные фестивали вроде "Евразии" и Almaty Film Festivalпосле пандемии еще не проводились.
© Courtesy of BAIQONYR FestivalКинофестиваль BAIQONYR в Казахстане
Кинофестиваль BAIQONYR в Казахстане - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Кинофестиваль BAIQONYR в Казахстане
© Courtesy of BAIQONYR Festival
"Baiqonyr – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане, который вот уже семь лет не просто открывает новые имена отечественного кинематографа, но оказывает постоянную поддержку и международное продвижение творческой молодежи Казахстана", - говорится в сообщении организаторов.
© Courtesy of BAIQONYR FestivalКинофестиваль BAIQONYR в Казахстане
Кинофестиваль BAIQONYR в Казахстане - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Кинофестиваль BAIQONYR в Казахстане
© Courtesy of BAIQONYR Festival
За шесть лет Baiqonyr посетило более 11 тысяч зрителей, которые посмотрели свыше 240 кинокартин. Отборочная комиссия присмотрела 1168 заявок, а жюри фестиваля наградило 62 лауреата.
Программа предстоящего фестиваля состоит из трех конкурсов – национального (игровые и документальные короткометражные фильмы), международного (игровые и документальные короткометражные фильмы) и анимационного.
© Courtesy of BAIQONYR FestivalДиректор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi в Батуми, продюсер Зураб Диасамидзе
Директор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi в Батуми, продюсер Зураб Диасамидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Директор международного грузинского фестиваля анимации Tofuzi в Батуми, продюсер Зураб Диасамидзе
© Courtesy of BAIQONYR Festival
Как раз работу международного жюри анимационного конкурса и возглавит Зураб Диасамидзе. Вместе с ним будут работать Дмитрий Власов, Георгий Богуславский и Рамиль Усманов.
Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Основная площадка фестиваля – киноцентр "Арман".
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