https://sputnik-georgia.ru/20220907/prognozy-na-osen-zhdet-li-gruziyu-ocherednaya-politicheskaya-vstryaska-270188486.html

Прогнозы на осень: ждет ли Грузию очередная политическая "встряска"?

Прогнозы на осень: ждет ли Грузию очередная политическая "встряска"?

Оппозиция до сих пор не осознала свою главную ошибку – попытку изменить режим путем давления с улицы, утверждает эксперт 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T17:07+0400

2022-09-07T17:07+0400

2022-09-07T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Оппозиция вновь надеется на то, что может изменить политическую систему Грузии при помощи "давления с улиц", что является ее главной ошибкой, считает политолог Арчил Сихарулидзе.Об этом эксперт заявил в ходе онлайн пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По мнению Сихарулидзе, в Грузии существует "кризис мысли" и "кризис альтернативы", что мешает представителям ведущих оппозиционных сил осознать, что для грузинского общества больше не приемлемы митинги и акции протеста.Сихарулидзе отметил, что "кризис продолжается" и в отношениях между Грузией и некоторыми западными партнерами."Грузинское правительство не смогло приостановить падение отношений с послом США Келли Дегнан. Посол очень активно пытается отвергать обвинения об бывших депутатов "Грузинской мечты" в том, что Америка пыталась открыть второй фронт в Грузии", - сказал политолог, подводя политические итоги лета 2022 года.Не обошел вниманием Сихарулидзе и "обмен любезностями" между властями Грузии и Украины, которые участились в последнее время."Очевидно, что украинская сторона ожидала открытия в Грузии второго фронта или его подобия. Вообще, напряжение в отношениях с Украиной началось еще с тех пор, как они (украинские власти – ред.) решили активно участвовать в грузинской внутренней политике", - сказал эксперт.Сихарулидзе пояснил, что речь идет о представителях партии "Единое национальное движение", которые в свое время отправились на Украину, получили там должности и активно комментировали грузинские внутриполитические процессы.Подводя итоги последних трех месяцев, эксперт упомянул и напряженность в отношениях между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом Сихарулидзе отметил, что ситуация никак не схожа с противостоянием большинства и экс-президента страны Георгия Маргвелашвили."Маргвелашвили почему-то считал, что "контры" с правительством являлись лучшим методом поддержания своего имиджа, поэтому тратил на это слишком много энергии… В этом смысле Зурабишвили отличается. Она начала критиковать правящую партию, мне кажется, только потому, что является реально прозападным политиком и для нее неприемлемо, когда правительство "ругается" с Западом", - сказал Сихарулидзе.Отвечая на вопрос, каковы будут прогнозы на осень, политолог заявил, что этот период будет относительно спокойным, таким же, как прошедшее лето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, арчил сихарулидзе, келли дегнан, саломе зурабишвили , украина, тбилиси, сша, грузинская мечта, единое нацдвижение