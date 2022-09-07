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Режиссер Ладо Кватания и певица Манижа поженились - ФОТО

Режиссер Ладо Кватания и певица Манижа поженились - ФОТО

О романе режиссера грузинского происхождения и исполнительницы из Таджикистана стало известно в 2021 году 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T12:24+0400

2022-09-07T12:24+0400

2022-09-07T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Кинорежиссер и клипмейкер Ладо Кватания и певица Манижа (Сангин) поженились - пара расписалась накануне в Подмосковье, пишут российские СМИ.Свадьба 35-летнего Ладо и 31-летней Манижы прошла на Николиной горе. Первой об этом рассказала Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". "Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит",— написала Собчак.О романе режиссера грузинского происхождения и исполнительницы из Таджикистана стало известно в 2021 году, когда Манижа представляла Россию на "Евровидении". К слову, именно Кватания ставил номер Манижи на песню Russian Women, с которой она выступила на конкурсе. И хотя влюбленные не очень спешили официально и публично признавать свои отношения, в 2021-ом же году Кватания сделал Маниже предложение. По его словам, это произошло в Грузии.Любопытно, что ранее Ладо Кватания утверждал, что они планирует провести два обряда - венчание и никах, ведь Манижа мусульманка. Никах – это традиционный обряд венчания в Таджикистане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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