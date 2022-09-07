https://sputnik-georgia.ru/20220907/semya-na-pervom-kanale-startuet-novyy-komediynyy-serial-o-zhizni-v-gruzii-270140733.html

"Семья": на Первом канале стартует новый комедийный сериал о жизни в Грузии

"Семья": на Первом канале стартует новый комедийный сериал о жизни в Грузии

Грузинская жизнь через призму сеансов с психологом - на Первом канале стартует новый сериал о жизни 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T14:36+0400

2022-09-07T14:36+0400

2022-09-07T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Новый комедийный сериал "ო-ჯახი" ("Семья") стартует на Первом канале 7 сентября, сообщает Общественный вещатель Грузии.Это история одной классической большой грузинской семьи Квривишвили — родители, девочки-близнецы подросткового возраста, 9-летний мальчик, новорожденный малыш и властолюбивая бабушка, — которая сталкивается с ежедневными проблемами и решает обратиться к семейному психологу. "В беседе с психологом муж и жена обсуждают свои отношения, чувства и повседневную жизнь. В каждой новой серии мы будем открывать много нового из их жизни - их конфликты и споры, но в то же время будет много душераздирающих и теплых моментов", - рассказывают авторы проекта.Сериал будут транслировать в эфире Первого канала по средам, четвергам и пятницам, в 20:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сериал, тбилиси, грузия, новости, общество, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, общественный вещатель грузии (овг), грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес