https://sputnik-georgia.ru/20220907/spetsoperatsiya-prokhodit-v-tbilisi-270173803.html

Спецоперация проходит в Тбилиси

Спецоперация проходит в Тбилиси

Спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов, сообщают СМИ 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T11:43+0400

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спецоперация в тбилиси

спецоперация

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, сообщает Первый канал.По данным телеканала, спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов. На месте мобилизованы сотрудники МВД.Также известно, что спецоперация в данное время проходит в городе Гори (регион Шида Картли), на территории поселка Комбината. Сообщается о задержании нескольких лиц.На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спецоперация в тбилиси, спецоперация, тбилиси, новости, происшествия, грузия