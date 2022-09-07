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https://sputnik-georgia.ru/20220907/spetsoperatsiya-prokhodit-v-tbilisi-270173803.html
Спецоперация проходит в Тбилиси
Спецоперация проходит в Тбилиси
Спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов, сообщают СМИ 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T11:43+0400
2022-09-07T12:17+0400
спецоперация в тбилиси
спецоперация
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, сообщает Первый канал.По данным телеканала, спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов. На месте мобилизованы сотрудники МВД.Также известно, что спецоперация в данное время проходит в городе Гори (регион Шида Картли), на территории поселка Комбината. Сообщается о задержании нескольких лиц.На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спецоперация в тбилиси, спецоперация, тбилиси, новости, происшествия, грузия
спецоперация в тбилиси, спецоперация, тбилиси, новости, происшествия, грузия

Спецоперация проходит в Тбилиси

11:43 07.09.2022 (обновлено: 12:17 07.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция. Полицейские за работой
Патрульная полиция. Полицейские за работой - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, спецоперация предположительно связана с задержанием наркореализаторов. На месте мобилизованы сотрудники МВД.
Также известно, что спецоперация в данное время проходит в городе Гори (регион Шида Картли), на территории поселка Комбината. Сообщается о задержании нескольких лиц.
На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.
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