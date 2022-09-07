Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику
13:54 07.09.2022 (обновлено: 13:55 07.09.2022)
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
© Tbilisi City Hall
Общая стоимость спецтехники более 9,7 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Автопарк службы очистки "Тбилсервис групп" пополнился 74 машинами спецтехники разного назначения, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации нового транспорта.
Общая стоимость спецтехники составляет более 9,7 миллиона евро.
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
© Tbilisi City Hall
Машины будут доставлены поэтапно. К этому времени в Тбилиси завезено 59 единиц, которые начнут обслуживать город с завтрашнего дня. Остальные 15 — поступят в ближайшие дни.
"Все это сделано для того, чтобы наш город был еще чище, еще в большем порядке, и, безусловно, с завтрашнего дня эта техника начнет работать на улицах столицы", - сказал Каладзе.
Так, автопарк "Тбилсервис групп" пополнится следующей спецтехникой:
12 грузовых машин с подъемным устройством;
40 мусоровозов;
7 дорожных уборочных машин;
15 мусоровозов без контейнерного лифта с боковой загрузкой пресса (поступят в середине сентября).
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
© Tbilisi City Hall
Кроме спецтехники "Тбилсервис групп", "Тбилисская муниципальная лаборатория" купила робот для проверки внутренних поверхностей трубопроводов и дренажных каналов, с соответствующим комплектом и специальным транспортом.
"Тбилисская муниципальная лаборатория" приобрела очень важную спецтехнику, которая используется во время повреждения подземных коммуникаций. Данная техника не имеет аналога в Грузии", - отметил Каладзе.
Общая стоимость проекта 545 тысяч лари (около 188 тысяч долларов).