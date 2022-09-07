Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220907/tbilisi-stanet-esche-chische--mer-stolitsy-gruzii-prezentoval-novuyu-spetstekhniku-270178565.html
Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику
Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику
Общая стоимость спецтехники более 9,7 миллиона евро 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T13:54+0400
2022-09-07T13:55+0400
каха каладзе
тбилсервис групп
тбилиси
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/07/270177675_0:224:1600:1124_1920x0_80_0_0_f2bd79a7007e4b5dd1eb2a168cd9a9d6.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Автопарк службы очистки "Тбилсервис групп" пополнился 74 машинами спецтехники разного назначения, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации нового транспорта.Общая стоимость спецтехники составляет более 9,7 миллиона евро. Машины будут доставлены поэтапно. К этому времени в Тбилиси завезено 59 единиц, которые начнут обслуживать город с завтрашнего дня. Остальные 15 — поступят в ближайшие дни.Так, автопарк "Тбилсервис групп" пополнится следующей спецтехникой:Кроме спецтехники "Тбилсервис групп", "Тбилисская муниципальная лаборатория" купила робот для проверки внутренних поверхностей трубопроводов и дренажных каналов, с соответствующим комплектом и специальным транспортом."Тбилисская муниципальная лаборатория" приобрела очень важную спецтехнику, которая используется во время повреждения подземных коммуникаций. Данная техника не имеет аналога в Грузии", - отметил Каладзе.Общая стоимость проекта 545 тысяч лари (около 188 тысяч долларов).
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/07/270177675_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a629ec99fe59d1e51b41b633dd73fc84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
каха каладзе, тбилсервис групп, тбилиси, грузия, новости
каха каладзе, тбилсервис групп, тбилиси, грузия, новости

Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику

13:54 07.09.2022 (обновлено: 13:55 07.09.2022)
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
© Tbilisi City Hall
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Общая стоимость спецтехники более 9,7 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Автопарк службы очистки "Тбилсервис групп" пополнился 74 машинами спецтехники разного назначения, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации нового транспорта.
Общая стоимость спецтехники составляет более 9,7 миллиона евро.
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
© Tbilisi City Hall
Машины будут доставлены поэтапно. К этому времени в Тбилиси завезено 59 единиц, которые начнут обслуживать город с завтрашнего дня. Остальные 15 — поступят в ближайшие дни.

"Все это сделано для того, чтобы наш город был еще чище, еще в большем порядке, и, безусловно, с завтрашнего дня эта техника начнет работать на улицах столицы", - сказал Каладзе.

Так, автопарк "Тбилсервис групп" пополнится следующей спецтехникой:
12 грузовых машин с подъемным устройством;
40 мусоровозов;
7 дорожных уборочных машин;
15 мусоровозов без контейнерного лифта с боковой загрузкой пресса (поступят в середине сентября).
© Tbilisi City Hall Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Мэрия столицы Грузии презентовала новую спецтехнику
© Tbilisi City Hall
Кроме спецтехники "Тбилсервис групп", "Тбилисская муниципальная лаборатория" купила робот для проверки внутренних поверхностей трубопроводов и дренажных каналов, с соответствующим комплектом и специальным транспортом.
"Тбилисская муниципальная лаборатория" приобрела очень важную спецтехнику, которая используется во время повреждения подземных коммуникаций. Данная техника не имеет аналога в Грузии", - отметил Каладзе.
Общая стоимость проекта 545 тысяч лари (около 188 тысяч долларов).
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0