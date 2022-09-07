https://sputnik-georgia.ru/20220907/tbilisi-stanet-esche-chische--mer-stolitsy-gruzii-prezentoval-novuyu-spetstekhniku-270178565.html

Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику

Тбилиси станет еще чище – мэр столицы Грузии презентовал новую спецтехнику

Общая стоимость спецтехники более 9,7 миллиона евро 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T13:54+0400

2022-09-07T13:54+0400

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каха каладзе

тбилсервис групп

тбилиси

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Автопарк службы очистки "Тбилсервис групп" пополнился 74 машинами спецтехники разного назначения, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации нового транспорта.Общая стоимость спецтехники составляет более 9,7 миллиона евро. Машины будут доставлены поэтапно. К этому времени в Тбилиси завезено 59 единиц, которые начнут обслуживать город с завтрашнего дня. Остальные 15 — поступят в ближайшие дни.Так, автопарк "Тбилсервис групп" пополнится следующей спецтехникой:Кроме спецтехники "Тбилсервис групп", "Тбилисская муниципальная лаборатория" купила робот для проверки внутренних поверхностей трубопроводов и дренажных каналов, с соответствующим комплектом и специальным транспортом."Тбилисская муниципальная лаборатория" приобрела очень важную спецтехнику, которая используется во время повреждения подземных коммуникаций. Данная техника не имеет аналога в Грузии", - отметил Каладзе.Общая стоимость проекта 545 тысяч лари (около 188 тысяч долларов).

тбилиси

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каха каладзе, тбилсервис групп, тбилиси, грузия, новости