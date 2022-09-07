https://sputnik-georgia.ru/20220907/ukrainskie-vlasti-shantazhiruyut-gruziyu---kobakhidze-270195307.html

Украинские власти шантажируют Грузию - Кобахидзе

Украинские власти шантажируют Грузию - Кобахидзе

Политик не исключает проведения плебисцита с вопросом "Желаете ли вы открытия фронта в Грузии?" 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T20:31+0400

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хвича кварацхелия

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

украина

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Украинские власти шантажируют Грузию и пытаются втянуть ее в войну, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя санкционный список антикоррупционного агентства Украины.Национальное антикоррупционное агентство Украины включило в санкционный список из 15 человек основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили, членов его семьи и близкое окружение. Причина, по которой украинские власти требует ввести санкции, – поддержка России.По его словам, санкционный список настолько абсурден, что там может вскоре появиться и имя футболиста Хвичи Кварацхелия или самого Кобахидзе."Этот список настолько абсурден, что вы можете увидеть там мою фамилию, и они могут вписать туда Хвичу Кварацхелия или Торнике Шенгелия", - сказал Кобахидзе.Председатель правящей партии не исключил возможность проведения в стране плебисцита на тему открытия в Грузии "второго фронта", чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции по этой теме."Грузинский народ не хочет войны. Мы можем провести по этому поводу плебисцит и спросить у народа - хотят ли они открыть второй фронт?"- сказал Кобахидзе.Председатель правящей партии также отметил, что Антикоррупционным агентством Украины сегодня руководит бывший замглавы Минюста Грузии Зураб Адеишвили. В санкционном списке Кобахидзе видит след оппозиционного "Единого национального движения".По мнению Кобахидзе, сегодня у Украины две основные проблемы - война и коррупция, но вместо решения этих вопросов высокопоставленные чиновники почему-то занимаются "каким-то абсурдом".При этом глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что любая попытка втянуть Грузию в войну будет безуспешной.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, хвича кварацхелия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта