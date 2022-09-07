https://sputnik-georgia.ru/20220907/v-gori-prokhodit-spetsoperatsiya-270168413.html

В Гори проходит спецоперация

В Гори проходит спецоперация

Дело касается реализации наркотиков в крупном размере, сообщают СМИ 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T10:25+0400

2022-09-07T10:25+0400

2022-09-07T10:56+0400

мвд грузии

новости

гори

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24264/89/242648947_0:90:1000:653_1920x0_80_0_0_a33cf7d155fc2ab043169d9fc1920c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты на востоке Грузии, в городе Гори, на территории поселка Комбината (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, дело касается реализации наркотиков в крупном размере. Также сообщается о задержании нескольких лиц. На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, новости, гори, спецоперация