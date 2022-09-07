https://sputnik-georgia.ru/20220907/v-gori-prokhodit-spetsoperatsiya-270168413.html
В Гори проходит спецоперация
В Гори проходит спецоперация
Дело касается реализации наркотиков в крупном размере, сообщают СМИ 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T10:25+0400
2022-09-07T10:25+0400
2022-09-07T10:56+0400
мвд грузии
новости
гори
спецоперация
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спецоперация проходит в эти минуты на востоке Грузии, в городе Гори, на территории поселка Комбината (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, дело касается реализации наркотиков в крупном размере. Также сообщается о задержании нескольких лиц. На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.
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мвд грузии, новости, гори, спецоперация
мвд грузии, новости, гори, спецоперация
В Гори проходит спецоперация
10:25 07.09.2022 (обновлено: 10:56 07.09.2022)
Дело касается реализации наркотиков в крупном размере, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Спецоперация проходит в эти минуты на востоке Грузии, в городе Гори, на территории поселка Комбината (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2
".
По информации телеканала, дело касается реализации наркотиков в крупном размере. Также сообщается о задержании нескольких лиц.
На месте ведутся активные следственные мероприятия. Другие детали, связанные с спецоперацией, пока не известны.