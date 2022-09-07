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В Грузии планируется создание единой базы ДНК и отпечатков пальцев
В Грузии планируется создание единой базы ДНК и отпечатков пальцев
На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T10:35+0400
2022-09-07T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на осенней сессии рассмотрят подготовленный правительством законопроект "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных".По словам авторов проекта закона, так будут укреплены возможности следственных органов.На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета. Кроме того, создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных Министерству внутренних дел.
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грузия, новости, политика, общество, мвд грузии, днк
В Грузии планируется создание единой базы ДНК и отпечатков пальцев
10:35 07.09.2022 (обновлено: 12:10 07.09.2022)
На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на осенней сессии рассмотрят подготовленный правительством законопроект "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных".
"Международная практика показала, что обработка кода ДНК и образцов отпечатков пальцев является одним из эффективных инструментов среди современных методов расследования. Используя базу кодов ДНК/отпечатков пальцев, можно установить личности виновных в совершении преступления, а также установить невиновных лиц", - говорится в описании законопроекта.
По словам авторов проекта закона, так будут укреплены возможности следственных органов.
На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета. Кроме того, создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных Министерству внутренних дел.