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В Грузии планируется создание единой базы ДНК и отпечатков пальцев

В Грузии планируется создание единой базы ДНК и отпечатков пальцев

На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета 07.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на осенней сессии рассмотрят подготовленный правительством законопроект "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных".По словам авторов проекта закона, так будут укреплены возможности следственных органов.На создание единого банка ДНК будет потрачено 13 миллионов лари из государственного бюджета. Кроме того, создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных Министерству внутренних дел.

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