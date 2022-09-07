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В Рустави открыли центр для реабилитации детей с аутизмом

В Рустави открыли центр для реабилитации детей с аутизмом

Новый центр открыт на базе муниципального реабилитационного центра для лиц с ОВЗ "Кесане" 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Новый реабилитационный центр, рассчитанный на 150 детей с расстройством аутистического спектра, открыли в Рустави (Квемо Картли), сообщает мэрия города. Центр полностью оборудован и адаптирован для оказания необходимых услуг детям с аутизмом."Новый центр станет надеждой и новой возможностью для многих семей получить все услуги, в которых нуждаются наши дети в Рустави", - сказала мэр города Нино Лацабидзе.Новый центр открыт на базе муниципального реабилитационного центра для лиц с ОВЗ "Кесане". Проект финансирован посольством США в размере 779 750 долларов.Реабилитационный центр построен на основе меморандума, подписанного между Службой оборонного сотрудничества посольства США и мэрией Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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