https://sputnik-georgia.ru/20220907/vaterpolisty-sbornoy-gruzii-lishilis-putevki-v-polufinal-chempionata-evropy-270171955.html

Ватерполисты сборной Грузии лишились путевки в полуфинал чемпионата Европы

Ватерполисты сборной Грузии лишились путевки в полуфинал чемпионата Европы

Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября 07.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло лишилась участия в полуфинале на чемпионате Европы 2022, уступив хозяевам турнира сборной Хорватии в четвертьфинале.Для грузинской сборной выход в четвертьфинал был историческим результатом. Матч прошел с преимуществом хорватской команды. Итоговый счет встречи 15:5.Несмотря на поражение с Хорватией, этот чемпионат Европы является самым успешным для сборной Грузии, так как команда показала лучший результат в истории грузинского водного поло, вошла в восьмерку лучших команд континента и автоматически завоевала путевку на чемпионат мира.Грузинская сборная поборется за пятое место на ЧЕ, сыграв со сборной Франции 8 сентября.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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