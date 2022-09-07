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Внимание, водители такси: парламент Грузии принял поправки в закон "О дорожном движении"
Внимание, водители такси: парламент Грузии принял поправки в закон "О дорожном движении"
Принятие изменений в закон поддержал 81 депутат 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T11:00+0400
2022-09-07T11:00+0400
2022-09-07T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О дорожном движении", которые являются частью реформы такси. Принятие изменений в закон поддержал 81 депутат.В случае остановки или стоянки на тротуаре или на пешеходной тропинке транспортное средство подлежит переводу на специальную охраняемую стоянку.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал с 1 октября 2019 года - такси разделили на две категории "А" и "В".В рамках третьего этапа реформы таксопарка Тбилиси планируется введение дополнительных новшеств для пассажиров, заявил ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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парламент грузии, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, такси
парламент грузии, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, такси
Внимание, водители такси: парламент Грузии принял поправки в закон "О дорожном движении"
11:00 07.09.2022 (обновлено: 11:58 07.09.2022)
Принятие изменений в закон поддержал 81 депутат
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О дорожном движении", которые являются частью реформы такси.
Принятие изменений в закон поддержал
81 депутат.
Согласно поправкам, водителям такси будет разрешено выезжать или останавливаться на полосе, предназначенной для движения муниципальных маршруток, в специально отведенном месте, для посадки или высадки пассажиров.
В случае остановки или стоянки на тротуаре или на пешеходной тропинке транспортное средство подлежит переводу на специальную охраняемую стоянку.
Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал с 1 октября 2019 года - такси разделили на две категории "А" и "В".
В рамках третьего этапа реформы таксопарка Тбилиси планируется введение дополнительных новшеств для пассажиров, заявил ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.