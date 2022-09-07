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Жертвами пожара в караоке-клубе во Вьетнаме стали более 10 человек

Жертвами пожара в караоке-клубе во Вьетнаме стали более 10 человек

До приезда пожарных сотрудники клуба пытались самостоятельно бороться с огнем с помощью огнетушителей 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T12:44+0400

2022-09-07T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Более 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара в караоке-клубе в южновьетнамской провинции Биньзыонг, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный государственный интернет-ресурс VietnamNews.Пожар начался около 21:00 по местному времени на втором этаже трехэтажного здания караоке-клуба и моментально распространился на все здание за счет возгорания звукоизоляционных материалов и деревянных конструкционных элементов здания. В это время несколько посетителей караоке-клуба выпрыгнули из окон второго и третьего этажей и получили переломы конечностей.Отмечается, что до приезда пожарных сотрудники клуба пытались самостоятельно бороться с огнем с помощью огнетушителей, но пожар был слишком сильным. В тушении участвовали 13 пожарных расчетов общей численностью 66 человек. Пожарным потребовался час, чтобы сначала локализовать, а затем полностью потушить пожар, говорится в сообщении. На данное время все 40 пострадавших находятся в больницах города Тхунан, сообщает портал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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