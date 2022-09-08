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Королева Елизавета II умерла

Королева Елизавета II умерла

Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын 73-летний Чарльз, принц Уэльский 08.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Британская королева Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил Букингемский дворец."Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", - говорится в заявлении.В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней до похорон Елизаветы II.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф УэссекскийВ 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

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