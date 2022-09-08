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Апелляционный суд рассмотрит дело Ники Гварамия раньше, чем планировалось

Апелляционный суд рассмотрит дело Ники Гварамия раньше, чем планировалось

Адвокат Гварамия отметил, что не в курсе того, почему суд изменил решение 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T12:43+0400

2022-09-08T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Рассмотрение дела гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия возобновится в Апелляционном суде 20 сентября, а не 4 октября, как было решено ранее, сообщал адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили.Тбилисский апелляционный суд 19 июля принял решение продолжить рассмотрение дела Ники Гварамия 4 октября. Как пояснили члены судейской коллегии, впереди август - период отпусков, заседания на сентябрь уже полностью расписаны, поэтому провести слушание до октября невозможно.По его словам, неизвестно, почему суд решил изменить свое решение и сделать это сейчас."У меня нет представления почему", - сказал Садзаглишвили.Слушание начнется в 12:00 по тбилисскому времени.Тбилисский городской суд первой инстанции вынес приговор по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари 16 мая. Суд признал Гварамия, который до июля 2019 года был гендиректором "Рустави 2", виновным в злоупотреблении полномочиями. Он был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы.По делу также проходят бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения и директор компании "Интер медиа" Зураб Иашвили.Дамения был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и в качестве наказания оштрафован на 50 тысяч лари, а обвиняемый в коммерческом подкупе и изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов Иашвили – оправдан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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