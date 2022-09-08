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Автор романа "Чтец" Бернхард Шлинк приедет в Грузию
Автор романа "Чтец" Бернхард Шлинк приедет в Грузию
Роман "Чтец" вышел в свет 1995 году и вскоре вошел в список самых популярных книг по версии The New York Times 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T16:47+0400
2022-09-08T16:47+0400
2022-09-08T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известный немецкий писатель, автор романа "Чтец" Бернхард Шлинк проведет две встречи в Тбилиси - мероприятия состоятся в рамках Тбилисского международного литературного фестиваля, 12 и 13 сентября.Встреча 12 сентября состоится в Институте Гете, а 13-го – в Доме писателей, на дискуссии под названием "Писать об истории: жить с прошлым". Начало обоих мероприятий в 19:00 по местному времени.Роман Бернхарда Шлинка "Чтец" вышел в свет 1995 году и вскоре вошел в список самых популярных книг по версии газеты The New York Times. Уже в 2008 году британский режиссер Стивен Долдри снял по роману одноименный фильм с Кейт Уинслет в главной роли. За роль Ханны — надзирательницы в Освенциме, Уинслет получила премию "Оскар" в 2009 году.
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культура, грузия, новости, тбилиси, институт гете, анонсы
культура, грузия, новости, тбилиси, институт гете, анонсы
Автор романа "Чтец" Бернхард Шлинк приедет в Грузию
Роман "Чтец" вышел в свет 1995 году и вскоре вошел в список самых популярных книг по версии The New York Times
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известный немецкий писатель, автор романа "Чтец" Бернхард Шлинк проведет две встречи в Тбилиси - мероприятия состоятся в рамках Тбилисского международного литературного фестиваля, 12 и 13 сентября.
Встреча 12 сентября состоится в Институте Гете, а 13-го – в Доме писателей, на дискуссии под названием "Писать об истории: жить с прошлым". Начало обоих мероприятий в 19:00 по местному времени.
Роман Бернхарда Шлинка "Чтец" вышел в свет 1995 году и вскоре вошел в список самых популярных книг по версии газеты The New York Times.
Уже в 2008 году британский режиссер Стивен Долдри снял по роману одноименный фильм с Кейт Уинслет в главной роли. За роль Ханны — надзирательницы в Освенциме, Уинслет получила премию "Оскар" в 2009 году.